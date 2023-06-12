Secuelas de la elección

LOS COAHUILENSES, con sentido común, aplaudimos las declaraciones del ejecutivo del estado, cuando sale a defender a su cuerpo policiaco tan cuestionado.

PUES SERIA SALUDABLE PARA LA SOCIEDAD COAHUILENSE, se despejaran dudas del actuar de la policía estatal, al anunciar que demandara a quien según él, los difamo.

LAS INVESTIGACIONES TENDRAN QUE SER, por parte la fiscalía general de la república, por ser delitos del orden federal, será saludable para todos, se aclare la verdad.

QUIEN HIZO LAS DECLARACIONES, debió hablar con conocimiento de causa, por el cargo que ostentó a nivel federal, quien tiene la carga de la prueba, AL SUPUESTO OFENDIDO, LE PUEDE, SALIR EL TIRO POR LA CULATA. P.D. TAL VEZ SERIA MEJOR, NO MOVERLE LA CUNA AL NIÑO.

HASTA LA PROXIMA.