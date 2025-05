De política y cosas peores

CIUDAD DE MÉXICO 07-May-2025 .-Doña Frustracia les contó a sus amigas: "Feblicio, mi marido, ha perdido últimamente su vigor sexual". Preguntó una: "Y ¿qué han hecho al respecto?". Respondió ella: "Estamos en tratamiento". Quiso saber la amiga: "¿En qué consiste ese tratamiento?". Explicó doña Frustracia "Él trata, y yo miento"... Babalucas fue con el doctor, pues sentía un cierto dolor en el pecho. "Voy a revisarlo -le dijo el facultativo al tiempo que tomaba su estetoscopio-. Desvístase hasta la cintura". Babalucas se quitó el pantalón y los calzones... Don Geroncio, caballero de edad más que madura, fue con su joven nieto a una librería. "Voy a comprar un texto de historia" -le anunció. Entraron los dos, y don Geroncio pidió el libro llamado "Sexo caliente", a todas luces sicalíptico. Al salir de la librería le dijo el nieto en tono de reproche: "Abuelo: me dijiste que ibas a comprar un texto de historia, y en su lugar pediste el libro 'Sexo caliente'". Le explicó el añoso señor: "Hijo: para mí el sexo ya es historia"... Alguna vez se escribirá la historia de los partidos políticos en México, y su lectura causará indignación. No es posible que en un país tan pobre como el nuestro haya partidos tan ricos. Por causa de una viciosa legislación electoral esos organismos gravitan onerosamente sobre la economía de los mexicanos, de cuyo trabajo sale para mantener a una vastísima burocracia política. Se dice que los partidos son entes de interés público, y que por eso deben ser sostenidos por los ciudadanos. Eso es una falacia, pues los partidos ni de lejos representan el interés común. Representan sólo el interés de quienes los manejan, que poco o nada aportan al beneficio general en su búsqueda de poder, chambas y canonjías. Nuestra democracia está desapareciendo. Las que debería desaparecer son esas leyes que los mismos partidos, a través de sus legisladores, hicieron para su beneficio. Y ya no digo más, porque estoy muy encaboronado... La nieta le preguntó a su abuelita: "Abue: ¿cuántos años tienen tú y el abuelo de casados?". Respondió la señora: "El próximo diciembre cumpliremos 54 años de matrimonio". "¡54 años! -se asombró la nieta-. Y en todos esos años ¿alguna vez pensaste en el divorcio?". "¡Dios me libre! -se escandalizó la abuelita-. Jamás pensé en el divorcio. En el asesinato sí"... La señorita Himenia Camafría se asomó envuelta en una sábana por la ventana del segundo piso y le pidió al policía que tocaba el timbre de la puerta: "Por favor, señor oficial, retírese inmediatamente". Preguntó el patrullero: "¿No fue usted la que llamó pidiendo auxilio porque un desconocido había entrado a su casa?". "Sí -respondió la señorita Himenia-. Pero una puede cambiar de opinión ¿no?"... Viene ahora un cuento rojísimo. Las personas que no gusten de leer cuentos rojísimos sáltense hasta donde dice FIN...Cierta dama con mucha ciencia de la vida conoció a un rudo mocetón de torosa musculatura, y entró en deseos de refocilarse con él. Lo llevó a su departamento, y empleando sutiles artes aprendidas en muchos trances similares lo puso bien pronto en acezante estado de lubricidad. Ya iba el rústico mancebo a realizar la consabida acción cuando ella lo detuvo. Le preguntó: "¿No traes preservativo?". Él, confundido, respondió que no. "Yo tengo" -dijo ella. Y sacó de su bolso uno de esos artilugios. El muchacho empezó a examinarlo fijamente. Luego, sin decir palabra, procedió a inflarlo como si fuera un globo"."¡Hey! -le dijo la mujer entre asombrada y divertida-. ¡No es para eso!". "Ya lo sé -contestó imperturbable el mocetón-. Pero primero debo aflojarlo"... (No le entendí)... FIN.

MIRADOR

Por Armando FUENTES AGUIRRE.

Si conoces a un niño, ámalo.

Si conoces a un anciano, compréndelo

Si conoces a un enfermo, consuélalo.

Si conoces a un solitario, dale tu compañía.

Si conoces a un débil, fortalécelo.

Todas esas cosas -niño, anciano, enfermo, solitario, débil- has sido o serás alguna vez.

Necesitarás entonces, amor, comprensión, consuelo, compañía y fortaleza.

Da todo eso cuando te necesiten, y todo eso recibirás cuando lo necesites tú.

¡Hasta mañana!...

MANGANITAS

Por AFA.

".. Miles de vacacionistas salieron en el puente a las playas y otros sitios de recreo...".

Después de vacacionar

ya sabemos lo que pasa:

que regresan a su casa

con ganas de descansar.