NO HAY DESPIDOS MASIVOS DE TRABAJADORES

Pese a que muchas veces se ha dicho que en Monclova hay despido masivo de personal, el Centro de Conciliación Laboral no tiene registro de que eso ocurra, hasta el mes de abril se manejaba la cifra similar a inicio de año, pero nada que indique desempleo masivo, dijo el director de la dependencia

Roberto Ramírez García, explicó que ese mes de abril se firmaron 571 convenio de igual número de trabajadores que llegaron a buen acuerdo con sus ex trabajadores, se atendieron 571 audiencias y la parte patronal erogó 17 millones 181 mil pesos por concepto de liquidación.

Con esas cifras se demuestra que pese a lo pesado del ambiente laboral no se pierde el equilibrio entre ambos factores, el finiquito de trabajadores es común en cualquier parte del país y la región no podía ser la excepción en cuanto a terminar a trabajadores por diversas causas.

"Es falso que haya despidos masivo, cuando vienen al Centro de Conciliación Laboral lo hacen de manera directa individualmente, es un proceso común del dúa a día y es una forma de demostrar que todo se encuentra tranquilo, además los trabajadores cuidan de su trabajo" señaló.

Y en ese sentido la dirigencia de Coparmex anunció un programa dirigido a proteger 50 micros y pequeños empresarios, por medio de una estrategia en donde se involucra la fundación la Fundación Coppel, Coppel Emprende y la organización empresarial juntos van a rescatar ese tipo de negocios.

Mario Coria Roel, presidente de la delegación Monclova de Coparmex dijo que el programa va bien dirigido a negocios con problemas financieros, con baja en ventas o deuda, empresas familiares en transición por fallecimiento, divorcio o mudanza, dueños que contemplen cerrar, vender o traspasar su empresa.

Para ello se programó una serie de reuniones un curso intensivo de cuatro semanas con acompañamiento especializado en donde se ayudará a esos empresarios a desarrollar un diagnostico profundo y un plan de recuperación, con esa guía será posible apoyar la recuperación de los negocios.

Dijo que con el análisis será posible que los dueños de los negocios se encuentren en condiciones a conocer la problemática y encontrar solución con el apoyo de este programa, los interesados pueden llamar a 112 7986 para recibir información y registrase para participar en el curso.

Por otro lado, el economista Florencio González Alonso, dijo que México corre un fuerte riesgo por el cierre de Altos Hornos de México porque la producción de acero se desplomó mientras China se prepara para aumentar su producción y eso implica llenar el mercado mundial, sobre todo México.

Señaló que por esa razón es obligado que autoridades analicen el entorno y entiendan que el acero es parte de la soberanía nacional, así como se califica el petróleo y la electricidad el mercado del acero es indispensables en el desarrollo nacional por lo tanto hay que tomar las cosas como corresponden.

Dijo que no se puede correr el riesgo de depender del mercado extranjero para el consumo nacional y hay que analizar que China ya se alista para aumentar su producción, a pesar de que es un acero de mala calidad al no existir otra opción no habrá de otra más que comprarlo.

"Pero también se corre el riesgo de que el precio que fijen lo muevan cada vez que ellos quieran si hay demanda el precio es de fácil movilidad para beneficiar a los productores, por esa razón ya se tiene que resolver el problema de AHMSA y que empiece a funcionar para evitar problemas" advirtió.

Nos leemos mañana..