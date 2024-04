Capitales De Roma a Brasilia

Amables lectores, tengan ustedes un buen día.

La palabra "capital" proviene de latín "capitalis" (relativo a la cabeza) y se refiere a la ciudad principal de un país. Se deriva de "caput" que significa "cabeza". Hay otros parónimos relacionados con la idea de jefatura y mando: capataz, capellán, capitán, capitolio, caporal. "Capital" también se refiere al conjunto de bienes que tiene un individuo o una empresa. De ahí proviene la palabra "capitalismo".

De cierto modo la capital de cada país representa una imagen resumida de la nación, así que muchas veces si no se tiene un origen "interesante" o "esplendoroso" simplemente se compone. Por ejemplo, en nuestro caso se dice que cuando los aztecas pudieron al fin vencer a los tepanecas de Azcapotzalco y Coyoacán se llevó a cabo una quema de pinturas por parte del tlatoani Itzcóatl. Miguel León-Portilla señala que esta acción se ordenó para establecer una versión oficial de la historia mexica. De esta forma, había que establecer otras "palabras-recuerdo" y cambiar el contenido de los antiguos códices. Se reunió lo que se calificó de "falso" y se hizo la quema de libros de pintura que no convenía conservar. En esta reinterpretación tenochca de los mitos y de la elaboración de nuevos relatos y códices se hallaba la justificación de un destino que se concibió ligado a la realidad total del universo. La fecha oficial de la fundación de la ciudad de México-Tenochtitlan es el 20 de junio de 1325, así que pronto cumplirá 699 años.

Otro hecho que al parecer se trata de un error de interpretación se refiere a la serpiente que es devorada por el águila. En una crónica de Fernando de Alvarado Tezozómoc se hace mención al águila y al nopal pero no hace referencia a la serpiente. En una ocasión me tocó leer que algunos códices muestran a un águila sobre un nopal, pero no se encuentra la serpiente; en otros, el águila está despedazando a una víbora más pequeña; mientras que en las escenas más cercanas, la serpiente está enredada en la nopalera y un águila vuela sobre ella. En todo caso la leyenda que incluye al reptil se ha convertido en nuestro Escudo Nacional.

Esta semana las capitales de Italia y de Brasil cumplieron años de fundadas.

Roma, capital de la región del Lacio y de Italia. Tiene una población cercana a los tres millones de habitantes. Se le conoce como "La Ciudad Eterna". En sus tiempos de mayor extensión territorial llegó a dominar toda la cuenca del Mar Mediterráneo, gran parte de Europa, lo que hoy llamamos Medio Oriente y el norte de África. Se convirtió en la primera Metrópolis de la historia en la época de las ciudades-estado. Influyó en la cultura, la lengua, las artes, la filosofía, la política, la gastronomía, la religión, el derecho y la moral de los siglos sucesivos. Es la ciudad con la más alta concentración de bienes históricos y arquitectónicos del mundo y alberga el corazón geográfico de la religión católica.

Según el mito romano, los gemelos Rómulo y Remo (hijos del dios Marte y la virgen vestal Rea Silvia) nacieron el 24 de marzo de 771 antes de nuestra era, de acuerdo a cálculos de Marco Terencio Varrón. Abandonados a su suerte en el río Tíber fueron cuidados y alimentados por la loba Luperca. Años después cada uno quiso fundar una ciudad. En una competencia de ver buitres Rómulo derrotó a Remo de modo que trazó los límites de Roma. En una discusión entre los hermanos que se transformó en pelea, Remo fue herido y murió poco después de modo que Rómulo fundó Roma oficialmente el 21 de abril de 753 antes de nuestra era. Ese es el inicio del calendario romano. Allí empieza el año 1 A.U.C. (ab urbe condita, desde la fundación de la ciudad). Así que Roma acaba de cumplir 2777 años de fundada.

Por su parte, Brasilia es la capital federal de Brasil y la sede del Gobierno del Distrito Federal. Tiene una población de alrededor de tres millones de habitantes. Su construcción comenzó en octubre de 1956, siendo Lúcio Costa el principal urbanista y Oscar Niemeyer el principal arquitecto. En 1960, se convirtió oficialmente en la capital de Brasil. El país había tenido otras dos capitales: Salvador de Bahía y Río de Janeiro. Ambas situadas en la costa atlántica y vinculadas al antiguo poder colonial de Portugal.

Fue hasta el 21 de abril de 1960, tras 41 meses de trabajo, que la ciudad fue inaugurada al quedar terminada su construcción, en gran parte gracias al apoyo político y financiero otorgado por el presidente Juscelino Kubitschek. Así que acaba de cumplir 64 años de fundada.

La capital de los Estados Unidos es la ciudad de Washington, llamada así como homenaje al general y primer presidente norteamericano George Washington. Ubicada en el Distrito de Columbia, fundado en julio de 1790 y el cual lleva ese nombre como un homenaje a Cristóbal Colón ya que por esas fechas estaban a punto de cumplirse tres siglos del descubrimiento de América. Así que está por cumplir 234 años.

Me quedan algunas otras cosas que quisiera comentarles, pero eso será la próxima vez.

Que tengan ustedes una excelente semana.