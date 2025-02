El Supertazón LIX

Amables lectores, tengan ustedes un buen día.

Hoy se llevará a cabo la edición número 59 (LIX según la usanza de la propia liga) del juego de campeonato de la NFL (siglas en inglés de la Liga Nacional de Fútbol): el Supertazón. El equipo de los Jefes de Kansas City, campeones de la Conferencia Americana se enfrentarán a las Águilas de Filadelfia, campeones de la Conferencia Nacional.

Fue durante el siglo XIX cuando se empezaron a formar algunos de los deportes que en la actualidad son los más vistos. Derivados de disciplinas inglesas como el Cricket, el Rugby y el Soccer se empezaron a popularizar en muchos otros países. En 1869 se llevó a cabo un partido entre Rutgers y Princeton en Nueva Jersey. Este enfrentamiento está reconocido como el primer juego de Fútbol Americano Universitario de los Estados Unidos.

Durante las siguientes dos décadas, las reglas del nuevo deporte se fueron afinando ya que, en sus primeros años, cuando se utilizaba el estilo de Harvard, era más cercano al balompié. En la Universidad de McGill se estableció el uso de un balón ovoide y se les dio a los jugadores la posibilidad de correr con el balón en las manos. Al poco tiempo se incluyeron los "intentos" y las "tacleadas" que provenían del estilo canadiense del juego.

En 1920 se creó la American Professional Football Association que al año siguiente se convirtió en la American Professional Football League y finalmente, en 1922 se modificó para denominarse National Football League, nombre que sigue vigente.

En la década de los años 50´s del siglo pasado, la popularidad del fútbol americano fue tal que un grupo de empresarios formaron otra liga con 10 franquicias: la American Football League (AFL). En ese tiempo, la NFL estaba formada por 16 franquicias.

La AFL introdujo el reloj visible para el público, los nombres de los jugadores en los uniformes y un sistema ofensivo más agresivo por aire. Además, la nueva liga incluía a más jugadores afroamericanos hasta en posiciones que tácitamente les estaban restringidas como las de quarterback y middle linebacker. En Dallas se formaron dos equipos: los Dallas Cowboys (NFL) y los Dallas Texans (AFL). Éstos últimos se mudaron a Kansas City en 1963 y cambiaron su nombre por el de Kansas City Chiefs.

Finalmente, en junio de 1966 se realizó una fusión y para nivelar las cosas, tres de los equipos de la liga "vieja" (NFL) pasaron a formar parte de la liga "nueva" (AFL). A partir de 1967 empezó a realizarse un juego de campeonato entre los ganadores de ambas ligas. Por iniciativa del dueño del equipo de Kansas City, Lamar Hunt, a partir de la tercera edición este juego pasó a llamarse "Superbowl" y a denominarse cada juego con números romanos (con la excepción hasta el momento del número 50). Los partidos anteriores a este año fueron renombrados de acuerdo con esta idea.

Luego de la fusión, la nueva NFL ha tenido que hacer frente a ligas competidoras: AFL (Americana), WFL (Mundial), USFL (Estados Unidos) y XFL (Extrema). A los equipos de la WFL los asfixiaron las deudas a mediados de los 70´s. La USFL no pudo mantener su nivel de competencia. Donald Trump se convirtió en el dueño del equipo Generales de New Jersey y quiso competir de manera directa contra la NFL modificando el calendario de juegos. Finalmente, esta nueva liga canceló sus partidos programados a mediados de los 80´s. La XFL no tuvo la audiencia que esperaba y suspendió operaciones a principios de los 2000´s.

Para el partido de hoy, una cadena de televisión especializada en deportes da como favorito al equipo de Kansas con un poco más del 56% de probabilidad de ganar. La diferencia esperada es de más de dos puntos. Para ello, dicha empresa ha elaborado un indicador que toma en cuenta diversos factores para asignar el valor de potencia ofensiva. Componentes como el desempeño en partidos anteriores, los días de descanso que han tenido los jugadores, la altitud del terreno de juego, la distancia recorrida, los efectos de la temporada, lastimaduras y suspensiones de jugadores y disponibilidad del quarterback. Se corre una rutina de simulación 10,000 veces y con ello se obtiene un factor de probabilidad de ganar el Supertazón.

Además, en una encuesta entre 67 expertos en la materia, 41 (61.2%) de ellos opinaron que los Jefes serán los ganadores. Este será el juego de postemporada número 45 para Andy Reid, el entrenador en jefe del equipo de Kansas con lo que supera a Bill Bellichick. Los Jefes llevan una racha de nueve victorias en postemporada con lo que empatan el segundo lugar en la historia, solamente debajo de los Patriotas que entre 2001 y 2005 tuvieron 10 ganados seguidos. Kansas saldrá con jersey blanco. En los últimos 20 partidos, 16 veces el equipo de jersey blanco ha ganado.

Por lo pronto, esperemos que sea un buen partido.

Me quedan algunas otras cosas que quisiera comentarles, pero eso será la próxima vez.

Que tengan ustedes una excelente semana.