Hace 44 años

Amables lectores, tengan ustedes un buen día.

Hace exactamente un mes se llevó a cabo el primer concierto de la gira "Got Back" de Paul McCartney en nuestro país. He visto videos de la presentación y la verdad creo que, para tener 82 años, el ex-Beatle goza de una condición física sorprendente. Las comparaciones siempre son odiosas, pero a veces resultan inevitables. Hace algunas décadas tuve oportunidad de ver una de las últimas presentaciones de Pedro Vargas (que por ese tiempo no llegaba aún a las ocho décadas de vida) y era notable su proceso de envejecimiento. McCartney ha sido afortunado. Su gran compañero, John Lennon, no lo fue tanto.

Lennon y McCartney escribieron alrededor de 180 canciones acreditadas en forma conjunta entre 1962 y 1969. Muchas de estas composiciones fueron grabadas por The Beatles y conforman la gran mayoría de su catálogo musical.

John Lennon había nacido en octubre de 1940 en Liverpool. En 1956 formó el grupo musical "The Quarrymen" que evolucionaría hasta convertirse en "The Beatles" en 1960. Lennon mostró en diversas ocasiones un carácter rebelde e ingenio mordaz. Se convirtió en una persona polémica debido a su constante activismo político junto a su segunda esposa, la artista conceptual japonesa Yoko Ono.

Los padres de Lennon fueron Julia y Alfred Lennon. Él era un marino mercante de ascendencia irlandesa que estuvo ausente durante el nacimiento del niño debido al cumplimiento de su deber como marino y soldado en plena guerra. Para cuando volvió a casa su esposa se encontraba embarazada de otro hombre. Julia le otorgó el cuidado de John a su hermana Mimi Smith.

Alfred quiso huir con el pequeño John a Nueva Zelanda, pero fue alcanzado por Julia. En una acalorada discusión obligaron al niño a decidir con quién viviría. Al inclinarse por la mamá, pasarían veinte años antes de que el pequeño volviera a ver a su padre.

En 1955 se puso de moda el "rock and roll" y John se volvió un seguidor de la música. Julia le enseñó a tocar "Ain´t that a shame" de Fats Domino. Al año siguiente, la madre pudo comprarle a John una guitarra y la tía Mimi le advertía: "La guitarra está bien, John, pero nunca podrás ganarte la vida con ella".

En julio de 1958, Julia falleció al ser atropellada por un agente de policía que conducía ebrio. A partir de allí, Lennon se convirtió en un estudiante conflictivo que fue expulsado antes de su último grado de estudios.

Desde 1957 Lennon había formado la banda "The Quarrymen" a la que luego se uniría McCartney. Poco después, Paul sugirió que su amigo George Harrison se integrara al grupo. Lennon se opuso al principio porque Harrison tenía solamente 14 años, pero finalmente lo aceptó. Para 1960, el grupo formado por Lennon, McCartney, Harrison y Stuart Sutcliffe (quien era el bajista) se convirtieron en "The Beatles". Actuaron en Hamburgo e integraron a Pete Best como baterista.

Brian Epstein se convirtió en el representante de la banda. Los convenció acerca de la manera de actuar y vestirse. Sutcliffe se quedó en Hamburgo y Best fue sustituido por Richard Starkey (Ringo Starr). Así quedó la banda definida desde 1962 hasta 1970.

En 1963, durante un concierto ante la familia real británica, Lennon se dirigió al público diciendo: "La gente de los asientos más baratos pueden aplaudir, el resto de ustedes basta con que hagan sonar sus joyas". En 1964 se presentaron en el "Show de Ed Sullivan" que se convirtió en uno de los programas de televisión más vistos de la historia.

En 1966, en un fragmento de una entrevista, Lennon declaró: "somos más populares que Jesús ahora". Esto provocó una reacción que incluyó amenazas a John, por parte del público norteamericano. "The Beatles" abandonaron los Estados Unidos y en 1967 viajaron a la India para tomar un seminario de meditación trascendental.

Poco después apareció Yoko Ono y su gran influencia sobre Lennon, quien abandonó "The Beatles" en septiembre de 1969. Como solista publicó "John Lennon/Plastic Ono Band" y luego "Imagine". En 1971 se lanzó "Happy Xmas (war is over)". A partir de 1975 tuvo un retiro luego del Nacimiento de su hijo Sean. Volvió a la escena musical en 1980 con el álbum "Double Fantasy".

La noche del 8 de diciembre de 1980, Mark David Chapman le disparó cinco veces por la espalda. Durante la transmisión del partido de lunes por la noche de la NFL, el comentarista Howard Cosell dio a conocer la pésima noticia.

Veo a McCartney y no puedo evitar preguntarme ¿qué hubiera compuesto Lennon? Viéndolo desde el lado positivo, al menos alcanzó a dejarnos parte de su visión del mundo. En sus propias palabras: "Vivir es fácil con los ojos cerrados..."

Me quedan algunas otras cosas que quisiera comentarles, pero eso será la próxima vez.

Que tengan ustedes una excelente semana.