Henry Mancini

Amables lectores, tengan ustedes un buen día.

Esta semana se cumplió el centenario de Enrico Nicola Mancini, compositor, arreglista y director de orquesta estadounidense quien nació el 16 de abril de 1924 en Maple Heights, muy cerca de Cleveland, Ohio.

Antecedente uno. Hace varias décadas tuve la oportunidad de asistir a una plática en la que el expositor señaló que de cierta manera los cinco sentidos, si no son sujetos a disciplina nos pueden conducir al pecado y remató con algo así como "Escuchar nuestra música favorita es la única sensación placentera que no es ofensa a Dios." Algunos años después leí una anécdota en la que el narrador comentaba que había acompañado a su esposa a visitar a un músico amigo que se encontraba hospitalizado en condición grave. El médico que estaba a cargo les comentó que a pesar de su estado, el paciente era capaz de escucharles. A la señora le pareció buena idea cantarle una canción y eso provocó que el enfermo tuviera una reacción que asombró al médico, quien luego de monitorear el estado del cerebro del paciente expresó: "Qué raro. Este hombre parece disfrutar de la música de manera similar a la que muchos de nosotros disfrutamos los encuentros íntimos". El cronista se quejaba con amargura: "Y yo mismo fui quien se la llevó al hospital..."

Antecedente dos. Hace muchos años me tocó escuchar una leyenda urbana acerca de una película francesa que fue prohibida por el gobierno mexicano a los pocos días de su estreno debido a que un grupo de delincuentes habían copiado el método mostrado en el filme para efectuar un robo. Se trata de "Rififí". Es una cinta de 1955 dirigida por Jules Dassin. Por cierto, el título alternativo fue "Rififí entre los hombres", lo que sirvió como base para una película de Tin Tan llamada "Rififí entre las mujeres".

Gracias a los avances de la tecnología disponibles en la actualidad tuve la oportunidad de ver la mencionada película y en una de sus escenas apareció la actriz Magali Noël interpretando el tema principal. Al escuchar las primeras notas me parecieron extraordinariamente parecidas a las de la música de las caricaturas de "El Inspector" que completaban la primera época de la serie de dibujos animados "El show de la Pantera Rosa". Pero bueno, también a la actriz mencionada líneas arriba le encontré parecido con Sophia Loren o para decirlo de otra forma, conozco hermanas que se parecen menos.

Se dice que cuando le encargaron al argentino Lalo Schifrin el tema de Misión Imposible no batalló mucho. Consultó cuáles eran las claves Morse de las letras iniciales "M" (dos rayas) e "I" (dos puntos) y ¡listo! Cuestión de poner un compás de 5/4 y la tarea quedó prácticamente terminada. Las notas que llevan el ritmo "taaaaa taaaaa ta ta taaaaa taaaaa ta ta taaaaa taaaaa ta ta" quedaron listas. Me imagino que en el caso de Mancini al requerir de un tema que nos trasladara a los barrios peligrosos de París, en vez de ir al código del telégrafo acudió a la película de Dassin. Afortunadamente la escena a que me refiero está disponible en un conocido sitio de internet que alberga millones y millones de videos.

El tema del Inspector Closeau forma parte de la música (el llamado soundtrack) de la película de mediados de los 60´s del siglo pasado "La Pantera Rosa", lista que también incluye el tema de la propia cinta con la participación del saxofonista Plas Johnson y una deliciosa melodía llamada "Meglio Stasera" (Mejor esta noche) interpretada por Fran Jeffries.

Otro tema famoso de Mancini es "Days of wine and roses" (Días de vino y rosas) el cual (siguiendo con mi costumbre de encontrarle parecido a cierta música) me resulta de alguna manera similar a la canción "Mujer divina" de Agustín Lara. Esta pieza es el tema de la triste película del mismo nombre.

Anteriormente, Mancini había escrito música para otras cintas de Hollywood como "El monstruo de la laguna negra", "Desayuno en el Tiffany´s", "Hatari!" (en donde aparece la divertida melodía "Baby elephant walk" conocida también como "El paso del elefantito") y "Charada" entre otras.

Después de La Pantera Rosa, escribió temas y música incidental de otras cintas como "La carrera del siglo", "La fiesta inolvidable" (Mancini escribió la melodía que interpretó la aparentemente dulce Claudine Longet, quien luego en la vida real realizaría un disparo que le quitó la vida a su pareja), "Los girasoles de Rusia", "El expreso de Chicago" y "10. La mujer perfecta" entre muchas otras.

Para televisión creó los temas de las series "Hotel" y "Remington Steele". Como curiosidad, Mancini apareció en uno de los episodios de las primeras temporadas de la serie de dibujos animados "La Pantera Rosa" como el único asistente a un concierto en que la pantera logra que una orquesta interprete su propio tema.

En total, Mancini ganó cuatro premios Óscar, un Globo de Oro y veinte Grammys. La única vez en la que estuvo en el primer lugar de popularidad según la revista Billboard fue en junio de 1969 con "Love theme from Romeo and Juliet".

Henry Mancini falleció en 1994 luego de una larga batalla contra el cáncer de páncreas.

Me quedan algunas otras cosas que quisiera comentarles, pero eso será la próxima vez.

Que tengan ustedes una excelente semana.