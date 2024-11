Hombre nuclear y Cibernética

Amables lectores, tengan ustedes un buen día.

En 1972 el escritor norteamericano Martin Caidin publicó su novela "Cyborg", la cual fue la base de la exitosa serie de televisión que en los Estados Unidos se llamó "The six million dollar man", conocida en México como "El hombre nuclear", la cual se compuso de tres películas para televisión a manera de prueba y 99 capítulos en 5 temporadas que estuvieron al aire entre 1974 y 1978. Por cierto, en la presentación del programa se incluían tanto escenas de una de las películas de prueba como la filmación de un accidente real sufrido por el piloto Bruce Peterson en 1967.

En la historia, el protagonista Steve Austin (astronauta y piloto de pruebas protagonizado por Lee Majors) sufre un accidente en el que pierde varias partes de su cuerpo. Una dependencia del gobierno americano se ha interesado en el trabajo del doctor Rudy Wells respecto a la biónica (ingeniería inspirada en la biología) para el reemplazo de partes del cuerpo con prótesis más poderosas que los órganos naturales.

Aparece el personaje de Óscar Goldman (protagonizado por Richard Anderson), quien es alto funcionario de esa dependencia que aprovecha los avances del doctor Wells para dotar al cuerpo de Austin de capacidades extraordinarias. Lo han convertido en un Cyborg (del inglés cybernetic organism), es decir un ser con partes del cuerpo tanto orgánicas como biomecatrónicas.

A finales de la segunda temporada aparece el personaje de Jaime Sommers (cuya protagonista es Lindsay Wagner) quien es la pareja sentimental de Austin. Sommers sufre un accidente de paracaidismo que la deja al borde de la muerte. Austin le pide a Goldman que autorice el reemplazo biónico en el cuerpo de Sommers pero hay un rechazo biológico que le provoca la muerte. Este fue el capítulo de mayor audiencia de la temporada y el público se manifestó con una enorme cantidad de cartas dirigidas a la producción de la serie en las que protestaban contra el fallecimiento de Jaime.

Todo esto dejó preparado el arranque de la siguiente temporada en cuyo primer episodio se revela que Sommers no murió, sino que fue mantenida con vida mediante un procedimiento criogénico. A consecuencia de este proceso curativo, ha perdido parte de la memoria incluyendo los recuerdos de su previa relación con Steve Austin. A principios de 1976 dio inicio la serie derivada (lo denominado "spin off") "The bionic woman", es decir "La mujer biónica", la cual se transmitió durante tres temporadas y se compuso de 58 episodios.

Dentro de "El hombre nuclear" apareció un personaje que en teoría debería ser un colaborador de Steve Austin. Se trataba de Barney Miller (protagonizado por Monte Markham, quien por cierto había sido considerado originalmente para ser el actor que desempeñara el papel de Steve Austin). Miller había sido un corredor de autos de carrera que sufrió un terrible accidente, luego del cual Óscar Goldman autorizó el remplazo biónico que lo convirtió en otro hombre nuclear, aunque con un costo un poco mayor, en este caso se trata de un "hombre de los siete millones de dólares". Inesperadamente, en su primera misión Miller abusa del poder recién adquirido lo cual provoca que la dependencia de gobierno que le autorizó la operación lo someta a una neutralización biónica que lo devuelve a las capacidades corporales de un ciudadano común.

Al inicio de cada episodio (en la sección en la que se mostraban los créditos) aparecía un pequeño resumen del inicio de la serie. Era una pequeña descripción para ubicar a los nuevos televidentes dentro de la serie. En la narración, se enfatizaba que el gobierno poseía la tecnología para convertir a Steve Austin en un organismo cibernético, poderoso. Creo que fue la primera vez que escuché la palabra "cibernético".

En la actualidad hay una gran cantidad de palabras que incluyen una parte de la etimología de la cibernética. Se escucha de ciberacoso, ciberataque, cibercultura, ciberdelito, cibermensaje, cibernovio, ciberseguridad, ciberseminario. Y lo que antes se llamaba cibercafé ha pasado a ser simplemente cíber.

Fue hasta que tuve la oportunidad de llevar una clase de Teoría General de Sistemas cuando aprendí el significado de la palabra "cibernética". Se trata de la ciencia que estudia los flujos de energía estrechamente vinculados a la teoría de control y a la teoría de sistemas. Proviene de la palabra griega "Kybernetikos" que es "el arte de conducir las naves" o "el arte del timonel".

En el siglo XIX el físico francés André-Marie Ampere sugirió el nombre de "cibernética" para la todavía inexistente ciencia del control de los gobiernos. Según Gregory Bateson, la cibernética es la rama de las matemáticas que se encarga de los problemas de control, recursividad e información.

Desde un punto de vista científico, la cibernética se trata de sistemas de control basados en la retroalimentación.

Me quedan algunas otras cosas que quisiera comentarles, pero eso será la próxima vez.

Que tengan ustedes una excelente semana.