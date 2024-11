EMPEZARÁ LA LUCHA POR SUS DERECHOS: MARINES

Luego de la declaratoria de quiebra, trabajadores amagan con iniciar una serie de medidas de presión a efecto de conseguir que se les entregue el cien por ciento de su liquidación, además las más de 80 semanas que se les adeuda por salario y prestaciones suspendidas po el paro de Altos Hornos de México.

Jesús Marines, dijo que el próximo domingo a las cuatro de la tarde en el recinto de la 147 celebrarán reunión en donde contemplan tomar acuerdos sobre la posición que deben de tomar ya que no están de acuerdo que la liquidación sea por solo tres meses de salario como lo consigna la Ley del Concurso Mercantil.

Dijo que la convocatoria también incluye a ex empleados de confianza, todos tienen algo en común ya no son trabajadores y lucharán por los mismos derechos, que se les pague el cien por ciento, por esa razón la presencia debe ser numerosa a efecto de que autoridades los tomen en cuenta.

Señaló que por esa razón convocaron para el domingo porque muchos trabajan entonces entre semana no pueden acudir a las reuniones y ese día la mayoría descansa por lo tanto no hay manera de no participar es una lucha de todos, así debe de tomarse sin colores sin sindicatos, solo la defensa de sus derechos.

En este sentido el Chino Torres, dice que alentar a movimientos podría detener a inversionistas que siguen interesados en comprar la empresa, se requiere tranquilidad y negociar sin medidas de presión, basados en lo que dicta el Contrato Colectivo de Trabajo y la Ley del Concurso Mercantil.

De esa manera se dan condiciones para que los inversionistas empiecen a manejar el proceso de comprar la empresa y es cuando se dan condiciones para que se les entregue su liquidación, incluso la reactivación de la fuente de trabajo aunque sea de manera parcial pero que se recuperen empleos.

Por otro lado en redes sociales hay ex obreros y gente ajena a AHMSA que empezaron a mover el avispero cuando dicen que si no se les paga el cien por ciento y las más de 80 semanas y prestaciones no permitirán que nadie ingrese a las instalaciones de las dos siderúrgicas.

Otros plantean el cierre general de la carretera 57 tramo Monclova-Castaños y que sea de manera permanente para que autoridades reacciones y entiendan el malestar de los trabajadores que quieren se les pague todo, es decir cómo que no entienden que poco o nada se puede hacer.

En otro tema, no hay condiciones para que el actual cabildo que concluye el último día de diciembre autorice nuevas concesiones para taxis, con el número actual es más que suficiente, se otorga el servicio a la comunidad, además la demanda de usuarios se desplomó un 25 por ciento.

Javier Hernández del Angel, dirigente de taxistas Premier agremiado a la CTM dice que otro problema es el servicio de plataforma, de esas no hay control tampoco se tiene estadísticas del número de unidades de ese tipo que dan servicio, eso impide autorizar nuevas concesiones.

Recordó que es costumbre que cada cabildo al salir autoriza nuevas concesiones pero por principio ya no hay tiempo, hay que elaborar un estudio y eso tarda varios meses por lo tanto no hay manera legal de autorizar, tampoco es válido por la baja en el servicio a usuarios.

"No creo que el actual cabildo haga eso, no se justifica, además estaría fuera de la ley, lo que se tiene que hacer es meter en cintura a los taxis de plataforma, que no hay control, nadie conoce la cifra de unidades lo que obliga a actuar en ese sentido contra ese sistema de servicio" insistió.

Nos leemos mañana..