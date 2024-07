La Paloma y La Golondrina

Amables lectores, tengan ustedes un buen día.

La palabra "estereotipo" viene del griego "stereós" = sólido, como en "estéreo" y "colesterol" y "typos" = molde. Originalmente se usaba para referirse a la plancha utilizada en estereotipia, pero ahora se usa para designar a los prejuicios que tiene la gente sobre un grupo de personas.

Hace algunos años no era poco común encontrar el uso de estereotipos en los dibujos animados norteamericanos. Cuando aún estaba la Segunda Guerra Mundial se produjeron historietas en las que se hacía burla tanto de personajes de origen alemán como de origen japonés. Y bueno, se entiende porque eran los enemigos. Pero incluso de países aliados se llegaron a elaborar personajes que con el paso de los años se consideraron inapropiados y contra los cuales han surgido voces solicitando su desaparición.

Por ejemplo, había un enamoradizo zorrillo francés que sin consentimiento besaba y acosaba a una gatita (Penélope) a quien confundía con una zorrilla. Su fuerte olor provocaba el rechazo de su pretendida. En el caso de lo mexicano hubo un personaje con una numerosa colección de episodios salpicados de elementos típicos del pasado de nuestro país. Se trataba del ratón "más veloz de todo México": Speedy González. Pero hubo además una pareja de cuervos ataviados con unos mexicanísimos sombreros. Sus nombres: Manuel y José.

Una característica de estos cuervos era que al inicio de sus episodios entonaban los primeros versos de la conocida canción "La Paloma" ("Cuando salí de La Habana ¡Válgame Dios!"). Por cierto, hasta hace poco me di cuenta de que en la versión en inglés cantan otra melodía completamente diferente. Punto para el equipo de traducción.

Esta canción fue compuesta por el español Sebastián de Iradier y Salaverri (1809-1865) en la década de los años 60´s del siglo XIX. El ritmo de la melodía es "habanera" que es un género originado en Cuba a principios de aquel siglo. En ese tiempo la isla caribeña aún no era independiente de modo que tenía mucho intercambio con España.

Iradier fue maestro de música de personajes de la aristocracia como Eugenia de Montijo, futura emperatriz de Francia. Por el tiempo de la intervención francesa tuvo la oportunidad de viajar a México y "La Paloma" se volvió popular en nuestro país. Se dice que era una de las piezas de música favoritas de Maximiliano de Habsburgo motivo por el cual los liberales modificaron la letra ("Si a tu ventana llega un burro flaco, trátalo con desprecio que es un austriaco").

El compositor falleció en 1865 y no pudo atestiguar la fama que su composición ganaría. A continuación, algunas de sus curiosidades. Para cuando el portugués Eça de Queiroz escribió "El crimen del padre Amaro" en 1871 hizo referencia a la canción como "La Chiquita, una vieja canción mexicana". Además, en el Libro Guinness de los Récords aparece "Yesterday" como la canción con más versiones grabadas, con aproximadamente 1,600. En el caso de La Paloma se ha llegado a estimar que la cifra es mayor. En la ciudad española de Vitoria (en donde falleció Iradier) a las doce del mediodía suena La Paloma en el carillón del ayuntamiento.

Por otra parte, la canción "La Golondrina" (publicada en 1862) fue escrita por el médico y compositor Narciso Serradell Sevilla (1843-1910), nacido en Alvarado, Veracruz. Algunas otras fuentes señalan como autor a diversos poetas españoles como Francisco Martínez de la Rosa, Niceto de Zamacois e incluso a José Zorrilla. Incluso hay versiones que indican que la letra fue escrita por alguno de los poetas y Serradell compuso solamente la melodía.

En cualquier caso. Narciso Serradell participó en la batalla del 5 de mayo en Puebla. Fue hecho prisionero y posteriormente desterrado. Se dice que al despedirlo, sus familiares y amigos le cantaron la canción recién compuesta por él mismo a los 19 años. Con el paso del tiempo esta composición se convirtió en el tema musical preferido por los mexicanos en las ocasiones de despedida.

Ernesto Martínez Frausto ha investigado acerca del origen de la letra de la canción y señala que el origen es un poema escrito en árabe por el último rey de Granada, Aben Humeya (1520-1569) al huir tras ser vencido con una dedicatoria final: "al objeto de mi amor sublime". Siglos después el texto fue descubierto por un investigador francés en Marrakech. El escritor vizcaíno Niceto de Zamacois (1820-1885) llevó a cabo una traducción del poema original.

Una característica de la letra de esta canción es que las iniciales de cada verso forman precisamente la frase "Al objeto de mi amor" con una pequeña licencia en el caso de la "i". Esto se conoce como "Acróstico", del griego "akros" = extremidad y "stikhos" = verso.

A dónde irá veloz y fatigada / La golondrina que de aquí se va / ¡Oh!, si en el viento se hallará extraviada / Buscando abrigo y no lo encontrará. // Junto a mi pecho le pondré su nido / En donde pueda la estación pasar / También yo estoy en la región perdido / ¡Oh, cielo santo! y sin poder volar. // Dejé también mi patria idolatrada, / Esa nación que me miró nacer, / Mi vida es hoy errante y angustiada / Ya no puedo a mi mansión volver. // Ave querida, amada peregrina, / Mi corazón al tuyo estrecharé, / Oiré tus cantos, tierna golondrina, / Recordaré mi patria y lloraré.

Me quedan algunas otras cosas que quisiera comentarles, pero eso será más adelante.

