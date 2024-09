La zona del silencio

Amables lectores, tengan ustedes un buen día.

Dentro de la inmensa geografía mexicana se extiende una zona árida que va desde la Sierra Madre Occidental y atraviesa los estados de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí e Hidalgo hasta terminar al pie de la Sierra Madre Oriental. Hacia el norte, esta región forma parte de los estados norteamericanos de Texas, Arizona y Nuevo México y termina limitando con las Montañas Rocallosas.

Alrededor del punto en el que limitan los estados de Chihuahua, Durango y Coahuila (conocido como Vértice de Trino, a unos 180 kilómetros del área metropolitana de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo) se encuentra el centro del Bolsón de Mapimí que es una cuenca cerrada (en terminología de Geografía se denomina "endorreica", de las palabras griegas "endo", interior y "rein", fluir; es decir, que no desemboca en el océano). Por la impresionante cantidad de fósiles marinos que se han encontrado se ha deducido que este territorio se encontraba sumergido en un mar prehistórico. Se estima que al final del período Eoceno de la Era Cenozoica, hace unos treinta millones de años, ocurrieron cambios que hicieron emerger las enormes masas continentales que le dieron la forma actual a la región.

Durante la época de la colonia, el Bolsón de Mapimí atrajo a los españoles quienes se asentaron en poblados como Mapimí y Tlahualilo. Los mejores años de estas comunidades van de la mano con el descubrimiento de minerales que aún en el siglo actual siguen sosteniendo buena parte de la economía local.

Con la utilización de la comunicación radiofónica ocurrieron ciertos episodios que hicieron que la fama de esta región creciera.

Francisco Sarabia Tinoco (1900-1939) fue un pionero de la aviación comercial mexicana. Rompió el récord de velocidad en el vuelo Ciudad de México a Nueva York, con un tiempo de 10 horas 43 minutos. Fue fundador y administrador de la empresa Transportes Aéreos de Chiapas y estableció comunicación aérea con Tabasco, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. En su honor, tanto el Aeropuerto Internacional de Torreón, Coahuila, como el Aeropuerto Nacional ubicado en Terán, municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, llevan su nombre. En la década de los años 30´s del siglo pasado, Sarabia volaba sobre Durango, sobre el desierto de Chihuahua. Repentinamente la radio quedó en silencio. Sarabia tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia. Nadie pudo encontrar explicación a lo que había ocurrido. Este fue el primer caso conocido de problemas técnicos en la Zona del Silencio.

En 1966 el ingeniero de PEMEX Harry de la Peña se encontraba trabajando en la planeación de un oleoducto en la región de Mapimí cuando se percató que la señal de radio se distorsionaba en ciertas áreas. Fue así como nació el nombre de "Zona del silencio". Algunos años después se generó gran interés en la exploración de la zona al difundirse noticias de avistamientos de luces extrañas y de OVNIs.

El 8 de febrero de 1969 cayó un meteorito sobre Pueblito de Allende, en el estado de Chihuahua. Se estima que el tamaño original del objeto debe haber sido parecido al de un automóvil y su velocidad alrededor de 15 kilómetros por segundo. En 2012 se descubrió un nuevo mineral en este meteorito, se trata de un óxido de titanio al que se denominó "pangüita". El nombre proviene de un gigante de la mitología china: Pan Gu, quien creó el cielo y la tierra separando el yin del yang. La pangüita es un mineral refractario que requiere altas temperaturas y presiones enormes. Se estima que su formación debe haber sido hace unos 4,500 millones de años, esto es antes de que existieran los planetas del Sistema Solar.

El 11 de julio de 1970 ocurrió otro evento fuera de lo común. En los Estados Unidos se estaban realizando unas pruebas militares con un misil Athena. Este artefacto fue lanzado desde Green River, en Utah. Se suponía que tenía que llegar a la base de misiles de White Sands, en Nuevo México, pero por causas desconocidas continuó su ruta al sur, cruzando la frontera México-Estados Unidos. El misil cayó en la Zona del Silencio.

De inmediato un equipo de especialistas estadounidenses llegó para localizar el artefacto. Curiosamente, a pesar de todos los recursos empleados, incluyendo aviones, la búsqueda se prolongó por varias semanas. Finalmente, localizado el cohete y además, bajo el supuesto de que estaban contaminadas con desechos radiactivos, se embarcaron varias toneladas de tierra del área vecina al lugar del impacto. Las operaciones se realizaron bajo un fuerte dispositivo de seguridad, de manera que ni los lugareños pudieron ver los restos del cohete. Tanto misterio despertó sospechas y originó rumores.

