Se trabaja para resolver el tema AHMSA: Manolo.

Para el gobernador Manolo Jiménez Salinas, es importante seguir sumando esfuerzos para reactivar Altos Hornos de México, no es nada fácil se requiere una cirugía mayor, por ello se empezó a explorar rutas que permita encontrar el camino, sobre todo en materia financiera.

Lo anterior al recordar que la empresa tiene millonarios adeudos con dependencias federales, entonces es cuando se va a necesitar apoyo del gobierno federal que genere condiciones que permita cubrir esos pagos en plazos, en ese aspecto se va a necesitar respuesta del gobierno federal.

Dijo que se encuentra en platicas con el jefe del próximo gabinete Lázaro Cárdenas Batel, a quien le va a entregar un proyecto que van a elaborar los integrantes del Consejo de Seguridad y Economía, es gente preparada que conoce ha detalle la verdadera situación y como resolverse.

Reiteró que el compromiso es apoyar a los trabajadores, por esa razón, en cuando mucho quince días se tendrá listo el proyecto el cual entregará al próximo gobierno federal, incluso señaló que platicó con la doctora Claudia Sheinbaum, quien mostró interés por encontrar la salida.

Por otro lado, sigue la espera sobre la declaración de quiebra de Altos Hornos de México el proceso sigue detenido por el paro de labores de los integrantes del Poder Judicial de la Federación que a pesar de que ya es legal la reforma al publicarse en el Diario Oficial de la Federación no ceden en su movimiento.

Se asegura que en el caso de AHMSA no va a pasar lo mismo que en Minosa que desde marzo fue declarada en quiebra pero todo sigue igual no hay avances a pesar de la inquietud que muestran los trabajadores de las diversas minas que piden empiece el segundo proceso y rematar bienes.

Sin embargo no hay respuesta mientras no se levante el paro es imposible que se avance, además siempre se aseguró que el problema se arreglaría por el próximo gobierno federal y como dijo el gobernador, se ve intención por encontrar salida, pero como quiera no hay que cantar victoria.

Cuestión de entender que todo sigue trabado, se han dicho miles de comentarios pero todo es conjetura, no resulta nada favorable, mientras que los trabajadores ya no quieren saber de noticias falsas, quieren realidades y pues tienen razón ya son meses de escuchar y leer cosas que a final de cuentas no aterrizan.

Y en tema más agradable, para la CTM de Monclova no se esperan sorpresas para el fin de año en materia de empleo, incluso a tres meses de que finalice el año no se conoce que empresarios tengan proyectos de aplicar los llamados paros técnicos que representa enviar a casa a trabajadores.

En este sentido el dirigente cetemista Jorge Carlos Mata López, dijo que este año ha sido tranquilo en materia laboral, en cierta forma no hubo recorte de personal al contrario hubo empresas que abrieron la bolsa de trabajo para contratar personal lo que representa oportunidad de empleo.

Sobre más inversión dijo que sigue en pauta, eso se definirá apenas concluya la elección a celebrarse el mes de noviembre en los Estados Unidos, actualmente el sector empresarial del vecino país se encuentra en pauta por los resultados que arrojará la elección en donde se elegirá al próximo presidente.

"Por el momento la situación se encuentra muy tranquila, restan tres meses para que concluya el año y las actividades en las empresas se mantienen normales, los trabajadores cumplen con su compromiso de acudir a laborar y las empresas se encargan de cubrir salarios y prestaciones" apuntó.

Nos leemos mañana..