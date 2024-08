Terminaron los Juegos Olímpicos

Amables lectores, tengan ustedes un buen día.

Han terminado las competencias correspondientes a la olimpiada de París 2024. En muchos de los lugares en donde se publican los cuadros de medallas se sigue un criterio según el cual los países se ordenan según la cantidad de medallas de oro conseguidas. Cuando ya quedan solamente países que no obtuvieron oros, entonces se ordenan de acuerdo a las medallas de plata y luego a las medallas de bronce.

Siendo este el caso, a nuestro país le ha correspondido el lugar número 65 en el medallero de París 2024, con tres medallas de plata y dos de bronce. A países como Chile (una medalla de oro y otra de plata) o Guatemala (una medalla de oro y otra de bronce) les han correspondido las posiciones 55 y 60 respectivamente en el cuadro de medallas.

En los juegos olímpicos anteriores, celebrados en Tokio en 2021, la delegación mexicana consiguió cuatro medallas, todas de bronce con lo que su posición en el cuadro fue la número 84. En las competencias de Río de Janeiro en 2016 se consiguieron exactamente la misma cantidad en cada metal que en los recientes juegos de París, pero en aquella ocasión la posición en el cuadro de medallas fue la número 61.

La verdad es que México no se ha distinguido históricamente por ser un gran ganador de medallas en este tipo de competencias. Por ejemplo, en las cuatro olimpiadas anteriores a la celebración de México 1968, nuestros deportistas acumularon solamente cinco medallas: una de oro, una de plata y tres de bronce. En las competencias de Munich 1972, Barcelona 1992 y Atlanta 1996 juntas solamente se consiguieron dos medallas de plata y una de bronce.

En cambio, en las competencias de Moscú 1980 y Los Ángeles 1984 se ganaron un total acumulado de diez medallas: dos de oro, cuatro de plata y cuatro de bronce. Por cierto, una de esas medallas de plata debió haber sido de oro ya que en la competencia de clavados desde el trampolín de tres metros de Moscú 1980 al competidor soviético que a la postre fue el ganador de la medalla de oro, le fue permitido repetir un clavado ya que se quejó de que un ruido lo distrajo. Ni hablar.

Es innegable que en los resultados mexicanos favoreció el hecho de que algunos países se negaron a participar en 1980 debido a la invasión soviética a Afganistán y cuatro años después, se invirtieron los papeles y fueron los soviéticos quienes no participaron en las competencias de Los Ángeles. Los mexicanos no tienen culpa alguna de todo esto.

Ahora quisiera compartirles una anécdota. En mayo de 1984 terminé los estudios correspondientes a mi carrera profesional. Como estaba seguro de que serían mis últimas vacaciones prolongadas en mucho tiempo decidí que buscaría trabajo hasta que terminaran las olimpiadas de Los Ángeles, a las que di un seguimiento estrecho. La participación mexicana fue muy buena: 2 oros, 3 platas y un bronce. Los dos oros fueron en caminata, uno de Raúl González y otro de Ernesto Canto. Las platas fueron para Héctor López en boxeo, Daniel Aceves en lucha grecorromana y Raúl González en caminata y el bronce para Manuel Youshimatz en ciclismo.

Hace casi 15 años, la empresa para la que trabajaba me envió a la ciudad de México a tomar un curso. La aerolínea realizó un movimiento en el que transfirió un grupo de pasajeros de otro vuelo al nuestro, causando un retraso. Finalmente se acomodaron en donde pudieron y uno de ellos me tocó de vecino de asiento.

Fue hasta que estábamos a punto de aterrizar cuando extrajo algo de un pequeño maletín y nos obsequió a ambos vecinos. Era un fistol con el escudo del Comité Olímpico Mexicano. Y allí fue cuando empezó la conversación. "¿Trabaja usted allí?" "Si. Soy entrenador." "¿De qué deporte?" "Lucha grecorromana." "Ah qué bien. Interesante que a pesar de no ser un deporte tan difundido nos dio una medalla olímpica con Daniel Aceves en Los Ángeles" Y casi con timidez expresó: "Yo soy Daniel Aceves." "¡Usted es medallista olímpico mexicano! Pues hombre ¡muchas felicidades! No son muchos. Disculpe que no lo identifiqué pero es que desde 1984 no lo había visto". Estoy seguro que el señor Aceves se sintió contento. Ironía: le hice un reconocimiento sin haberlo reconocido.

Para los gobiernos de algunos países, los resultados de sus deportistas son utilizados como una muestra de lo adecuada que es su administración. Por ejemplo, cuando Alemania estaba dividida, la parte occidental tenía aproximadamente 64 millones de habitantes y la oriental solamente unos 16 millones. Sin embargo, si vemos el cuadro de medallas digamos de las olimpiadas de Montreal 1976. Alemania Oriental logró 90 medallas totales por 39 de su contraparte occidental. En medallas de oro la diferencia fue de 40 a 10 a favor de los orientales. Se rumoraba que las alemanas orientales eran sometidas a tratamientos médicos para mejorar su desempeño. En la película "Top Secret" aparece un grupo de hombres fortachones con peluca y falda que son presentados como el equipo de natación de Alemania Oriental. Cuando se unieron las dos Alemanias pensé que ahora serían una potencia deportiva pero no ha sido así.

Otro ejemplo notable es Cuba. De 1908 hasta Tokio 1964 solamente acumuló dos medallas de plata. Sin embargo, de Barcelona 1992 a Beijing 2008 obtuvo un mínimo de 25 medallas en cada competencia olímpica.

Me quedan algunas otras cosas que quisiera comentarles, pero eso será la próxima vez.

Que tengan ustedes una excelente semana.