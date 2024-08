El síndico del concurso mercantil debe seguir.

Al considerar que la labor ejercida por el síndico del Concurso Mercantil Víctor Manuel Aguilera, continúe en su cargo, hasta la fecha ha ejercido una buena labor, cumple con su función, si no hay avances es por el periodo vacacional de la juez federal, consideró el presidente de la CMIC.

Humberto Prado Montemayor, dijo que aunque no se conoce de su trabajo, se tiene información de que es una persona con conocimiento de su función, por esa razón no se puede mover, incluso hacerlo sería tanto como regresar a cero y tardaría el proceso porque el nuevo tendría que ponerse al día.

Sobre la juez federal Ruth Haggi Huerta García, dijo que en cierta forma no se ha logrado declarar la quiebra en razón de que se encuentra de vacaciones pero al regresa, según los tiempos hoy lunes, no se descarta que se aplique y avance, eso permitirá empezar a negociar tomando en cuenta valores humanos.

Lo anterior al recordar que una cosa es lo que diga la ley pero otra la justicia moral, que al momento de liquidar a los trabajadores lo hagan con conciencia plena de lo que eso representa no se vale que pierdan su antigüedad y derechos, lo correcto es cubrir su indemnización como corresponde.

Por otro lado todavía hasta la una y media de la tarde no se tenía información sobre la declaratoria de quiebra de Altos Hornos de México, lo anterior al conocer que las vacaciones de la Juez concluyeron y de acuerdo a los tiempos ayer lunes tendría que regresar.

Tanto la dirigencia sindical como trabajadores estaban atentos, esperaban conocer la publicación de la sentencia en los estrados del Juzgado pero no había nada, tampoco se descarta que pida más tiempo al recordar que tiene poco tiempo con el grueso expediente y pues tendría que empaparse más.

No hay duda que poco a poco el ambiente entre los trabajadores sigue picado, lo que se alcanza a observar es que ya no tiene el apoyo total de la sociedad, incluso en redes sociales les recuerdan la manera como trataban a los trabajadores de constructoras a quienes les impedían muchas cosas.

Es claro que eso tendría que pasar, desde el inicio del problema siempre dijimos que no los apoyarían toda la vida, que el respaldo económico sería por poco tiempo como finalmente ocurrió, entonces la recomendación es saber esperar no hay de otra, no se puede echar la culpa a nadie, fue un pleito entre el poder político y económico.

En otro tema, de las Minas preguntan el estado que guarda la quiebra de Minosa porque en realidad no les llega información, unos dicen que hay un amparo, otros que no, que ya es oficial pero en medio de esos comentarios nadie les dice si se van a rematar los bienes y cuando empieza ese proceso.

Lo anterior al recordar que la ley fija tiempos y dicen que ya se pasó el plazo, que es tiempo de conocer la realidad, ya es mucho esperar sin que nadie les diga nada sobre todo porque poco a poco termina la esperanza de recuperar los empleos y que las minas se reactiven, ya se dieron cuenta de la realidad.

Recuerdan que el Sindicato Minero es el titular de los Contratos Colectivos de Trabajo por lo tanto les corresponde aclarar las cosas y hablar con la verdad, a los trabajadores de Hércules, la Perla y Cerro de Mercado, son miles de obreros afectados por la paralización de las minas.

Ojala y se les aclaren las cosas, es cierto lo que dicen que están sin información en el caso de Hércules el pueblo se sigue vaciando, no hay semana que no salgan familias, no hay duda que en poco tiempo será pueblo de viejos, porque son ellos los que no quieren abandonar su terruño.

Nos leemos mañana..