Estrés infantil: como ayudarle a afrontarla.

Los niños a pesar que están pequeños presentan estrés debido a numerosos factores, sin embargo el estrés a temprana edad afecta cada día a muchos niños en sus primeras etapas de desarrollo y puede impactar de forma negativa en su salud de igual manera.

Para nosotros como Padres y educadores podemos pensar que los niños viven sin estrés y sin preocupaciones ya que ellos no realizan actividades de trabajo o no tienen a su cargo ninguna responsabilidad, por lo que nos hace imaginar que los niños viven sin estrés o preocupaciones.

El niño durante la niñez es cuando establece los patrones de pensamiento que lo acompañaran durante toda la vida. Por lo que crecer en un ambiente de una constante sensación de tensión, miedo y temor afectará al desarrollo de percepción del mundo y de nosotros mismos. Por ello es necesario reconocer la existencia del estrés en los niños y tomar medidas para poder apoyarlo a salir de su estrés.

Los niños sentirán estrés, tensión y esa sensación de temor cuando los recursos personales de los que disponen no les permitan adaptarse adecuadamente a una situación o lugar que suele ser muy exigente para ellos. Una situación que no esperan y no tienen el conocimiento de cómo afrontarla.

Las principales causas de estrés en los niños suelen provenir de tres ámbitos:

Familia. El ambiente que se da dentro del hogar es sumamente importante para los niños por lo que discusiones de los padres, regaños, gritos, cambio de residencia, separación de los padres, la llegada de un hermano entre otras causan mucha tensión y estrés en los niños.

Escuela. El colegio es un lugar seguro y divertido para los niños pero al mismo tiempo puede llegar a ser el lugar donde el niño desarrolle comportamientos de estrés y temores.

Surge el temor a no ser aceptado y querido por sus compañeros, a no lograr metas que los demás logran, exceso de tareas y trabajos, bullying y falta de respeto entre los compañeros.

Salud. Cuando los niños presentan enfermedades, problemas de salud, visitan al médico o algún tipo de hospitalización también puede existir el riesgo de sentir el estrés y miedo.

Para darnos cuenta si los niños están presentando algunos síntomas de estrés podemos enfocarnos en sus comportamientos en varias áreas

A nivel fisiológico puede presentar cambios en el apetito y sueño, problemas digestivos o dolores de cabeza.

A nivel cognitivo puede presentar baja autoestima, inseguridad, sentimientos de fracaso, falta de concentración y memoria.

A nivel conductual puede presentar comportamientos de intolerancia, hábitos compulsivos mostrarse retraído o lento para realizar sus actividades y puede desarrollar algún tic nervioso.

Lo más benéfico para nuestros niños siempre será evitar o eliminar la fuente que genera tensión o miedos. Para ello procuremos mantener un buen ambiente en casa y sobre todo en el ámbito escolar.

Proporcionar a los niños recursos personales con los que afrontar el estrés y situaciones de miedos ayudara a que su autoestima y seguridad en ellos mismos los haga sentir felices y plenos para afrontar cada día las diversas situaciones en todos los niveles.