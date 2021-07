" El cáncer se llevó a mi madre "

"El cáncer se lleva la vida, más nunca matará el amor qué permanecerá por siempre en el corazón".

Escribir este tema, es difícil, pero necesario. El cáncer es una de las enfermedades qué más ha cobrado vidas en los últimos años.

En mi caso, no fue la excepción, mi madre, que fue y será todo para mí, tuvo cáncer ovárico etapa terminal. Recibir una noticia de esa magnitud, te cambia el contexto de tu vida, pues siempre sabemos el origen de nuestro alumbramiento pero no cuando vamos a expirar de este mundo.

Cuando sobreviene una enfermedad a nuestra existencia o la padece un familiar cercano, es complicado enfrentar este tipo de situaciones, más mi madre siempre me enseñó qué la fe es el motor principal para seguir adelante, siempre estuvo consciente qué la existencia humana era transitoria, dedicándose al 100% a prepararme para hacerme una persona profesionista y productiva, a pesar de mi discapacidad física.

Pero la realidad es que el cáncer se lleva la vida, más no el amor de nuestro ser amado, al principio, nuestra mente se niega a aceptar la realidad como mecanismo de defensa, pero con el tiempo te das cuenta, qué la vida no es la materia orgánica qué nos estructura como seres humanos, sino la esencia qué nos caracteriza y deja una huella imborrable en nuestra mente y corazón.

La vida es una bendición qué debemos aprovechar a disfrutar cada día, entendamos qué aquí físicamente somos solo peregrinos de paso, no nos damos cuenta qué todos hacemos fila hacia la muerte diariamente, solamente que unos se van primero y otros después.

La mortalidad terrenal, radica en lo qué tu les das a los demás, el recuerdo revive el amor, la materia no se crea ni se destruye, se transforma lo dijo Antoine Lavoisier. El cáncer no extermina la esperanza ni la fe en Dios, nada somos en materia, pero si en espíritu y esencia, no pongas en juicio los designios de la vida, tu boleto del tánatos siempre lo has llevado en tus manos desde tu alumbramiento, sin embargo, no sufras por los que ya no están, pues ellos siguen presente en tu mente, hábitos, tradiciones, por índole están en tu corazón.

