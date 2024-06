" Mi hijo esta celoso de su hermano menor"

" La atención y amor hacia los hijos debe ser equitativo, no provoques rivalidades por tener un favoritismo hacia uno de ellos" Cuando tu tienes hijos es usual que te inclines por alguno de ellos, sin embargo, no puedes imaginar el daño tan grande qué puede ocasionar esto. El favoritismo es un espejismo tóxico causado por una experiencia significativa para el padre. Generalmente por el gran parecido a la pareja ya sea al papá o a la mamá. O simplemente por tener expectativas no cumplidas en el mismo y las quiere ver proyectadas en el hijo favorito. Esta situación hace qué oscile un distanciamiento entre hermanos pues sienten la diferencia de atención en los padres. Tener hijos es un don pues tienes la oportunidad de procrear, formar, educar la vidas de seres humanos engendrados por tu sangre. En ninguna circunstancia puedes notar diferencias marcadas de atención, ya qué cada uno tiene algo especial de ti. Tu obligación de padre es edificar con amor en partes iguales, no hagas qué crezcan sentimientos de resentimiento, odio o rechazo de unos a otros. Busca la unidad familiar, enseñales qué el respeto y la solidaridad los mantendrá juntos aunque tu ya no estés. No seas egoísta y si tienes una predilección hacia uno de tus hijos, atiendete psicologicamente ya que no es sano. Entiende qué todos necesitan tu mismo amor, no destruyas tu familia, tú fuiste responsable de traerlos al mundo, así qué desempeña tu papel de padre equitativamente, ya qué tus hijos son prestados y la vida te cobrará factura por tus diferencias y tu abandono emocional. Moraleja: Ser padre es como tener un jardín de flores, si las cuidas por igual, crecerán en una sola dirección, si solo cuidas una, el jardín se marchitará por tu falta de amor y atención ". Lic. Sergio Canizalez Ibarra, citas previas solo por mensaje al whatsapp 866 239 4782.