”Cuida la integridad de tus hijos”

Cuida de tus hijos, hasta de tu propia sombra, pues de ti depende, qué no crezcan con traumas de tocamientos o abusos sexuales, por parte de algún familiar.

El cuidado hacia los hijos es una labor que los padres, en muchos casos, han olvidado realizar. La demanda de trabajo les absorbe mucho tiempo, qué optan por dejar a los hijos al cuidado de los abuelos u otros familiares.

El problema empieza cuando te conviertes mas en proveedor que en un padre protector, sin darte cuenta que pasa cuando no estás a su lado.

El abuso sexual, es un tema delicado pero tristemente común. El agresor sexual, por lo general, es un tío, primo, inclusive hasta el propio padre. Es urgente que los padres de familia presten más atención a sus hijos, es difícil superar un acto sexual afectando principalmente, a la familia, pero se tiene qué enfrentar por la integridad emocional de los afectados.

Hay papás qué se les hace difícil confrontar a un familiar involucrado, pero la prioridad siempre deben de ser tus hijos ante cualquier otra cosa.

Un niño qué ha sufrido este tipo de agresiones, le cambia la vida por completo, le roban su infancia quedando marcado con heridas emocionales, qué repercutan en la vida adulta.

No cierres tus ojos a una realidad dura y dolorosa, en la vida pasan situaciones que tenemos que hacer frente, el futuro de la niñez está en manos de cada padre de familia, no es posible qué hoy en día existan personas con problemas de inseguridad, confusión de identidad, perversiones sexuales, conflictos de interacción social, etc, simplemente porque los padres jamás creyeron lo que el hijo (a) les decía que ocurría. Pon más atención a tus hijos, y no los dejes encargados con cualquier persona, nunca puedes saber lo qué suceda en tu ausencia.

La agresión sexual infantil, es una problemática qué nos involucra a todos como sociedad, denunciemos, haciendo valer el derecho de los niños, aún y este de por medio tus familiares.

Lic. Sergio Canizalez Ibarra psicólogo general, citas previas al WhatsApp y ofertas laborales al WhatsApp 8662394782.