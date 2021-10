"El amor no se idealiza, simplemente nace".

"El amor perfecto no existe, solo se construye cuando se acepta a la persona tal y como es".

Volver a empezar después de una decepción amorosa es uno de los procesos más difíciles que tiene que superar un individuo. Recoger los pedazos de tu autoestima para restaurar tu corazón, es el paso inicial para retomar una nueva vida, darte cuenta que tienes muchas cosas por las cuales continuar como para estar deprimido por alguien que simplemente no vale ni una lágrima tuya, ten en cuenta que para madurar a veces tenemos que sufrir, pero a partir de ahí si has entendido verdaderamente a no tropezar con la misma piedra, cada vez que conozcas a alguien tu sentido de alerta te ayudará a no equivocarte.

De la atracción nace el amor, pero no obstante tenemos que aprender a amar con la razón sin dejarnos llevar por nuestras emociones pues son estas las que crean realidades falsas y personalidades equivocadas hacia la otra persona. Psicológicamente las personas más vulnerables emocionalmente con una mentalidad débil son más propensas a sufrir engaños y decepciones pues sus carencias afectivas hacen entregarse a personas tóxicas pues la necesidad de pertenencia los hacen pensar que para amar se tiene que sufrir.

La vida te ofrece una gama de oportunidades el amor no se encuentra en una princesa o príncipe encantador, el amor se da cuando la otra persona se da cuenta que tu te valoras, que tu esencia es incomparable pues verá tu capacidad de empoderarte para no dejarte lastimar por nadie.

Un cofre de tesoro tiene valor cuando no se encuentra en cualquier lugar, tus sentimientos son tuyos no puedes ir por el camino entregándoselos a cualquier cara bonita o a aquellos que tu piensas que son lo máximo, el amor no mide belleza ni encanto, se basa en la comprensión, respeto, empatía y por índole transparencia de ambos.

Todo lo que recibes es el resultado de lo que eres, no quieras recibir amor de alguien tóxico cuando tu no conoces el significado de amor propio. Amate primero a ti mismo para que lo hagan los demás, no pierdas tu vida queriendo cambiar a quien no hace ni por el, mucho menos por ti.

No te hagas la víctima y digas _es que no sabia como era en realidad,

Un árbol torcido solo las personas con deficiencia de afecto lo verán enderezado.

Lic. Sergio Canizalez Ibarra psicologo general

