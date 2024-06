"El celular está acabando con las familias "

"La atención y el tiempo familiar no lo puede ocupar el celular, no descuides los momentos de convivencia porque estos ya no vuelven" La nueva era de la tecnología trajo consigo el celular, donde uno puede tener al alcance, absolutamente todo. Sin embargo, la llegada del celular vino a sustituir la convivencia social dentro de las familias. En una analogía más objetiva este artefacto cambio la dinámica familiar, quitando la atención de padres e hijos. Más del 70% de la población mundial tienen un celular en sus manos. Es alarmante darse cuenta que el mundo virtual del Internet por medio del celular, está sustituyendo el mundo físico donde vivimos. Niños de apenas 1 o 2 años de edad, ya tienen celular, los padres por no batallar se los dan impidiendo un desarrollo cognitivo y motriz normativo, afectando la etapa del juego y la socializacion cuando apenas son bebés. El celular es responsable de tanto divorcios y la creación de grupos delictivos, de pornografia y pedofilia. Es importante crear conciencia y recuperar la comunicación familiar. Volver a las charlas mientras se come, hacer a un lado las ocupaciones y platicar con los hijos. No los sorprendas con un celular de gama alta, regala tiempo, atención de calidad. Parejas no se ignoren en las recamaras viendo el teléfono, utilicen ese espacio para dialogar, planear actividades con la familia. La vieja escuela crecimos con convivencia, destrezas, investigabamos, utilizamos la mente para crear juegos, calcular números, construir cosas, etc. El diccionario didáctico era nuestro aliado y la biblioteca municipal nuestra enciclopedia. Éramos más hábiles, no lo teníamos todo pero si lo suficiente. Sinceramente, no avanzamos en la actualidad, estamos en un deterioro de valores por la influencia virtual. Recuperemos a nuestras familias y no dejemos que el celular y el Internet controle nuestras vidas. Más atención y menos tecnología porque las siguientes generaciones no sabrán lo que es valor y el amor familiar. Moraleja Dale a tu familia lo mejor de ti, tiempo, comunicación, amor, pero sobre todo, tú atención. Lic. Sergio Canizalez Ibarra, citas previas solo por mensaje al whatsapp 866 239 4782.