"Estoy a tu lado por compromiso".

Un amor a la fuerza es vivir en una mentira, dónde aparentas lo que no sientes.

Cuando estas relacionado con una persona sentimentalmente pero no te sientes pleno(a) tu vida se te va en la amargura y la infelicidad.

Muchas veces las circunstancias te obligan a permanecer con una persona que no amas, pero por los estereotipos sociales convencionales vives infeliz.

El amor no te ata en la costumbre, no quieras aparentar lo que no vives, la vida se va y seria una tristeza que vivieras encadenado por no tomar una decisión firme. Cada día tiene su oportunidad no seas codependiente de una relación destructiva ve más allá de tus circunstancias y atrévete a disfrutar y vivir de la verdadera felicidad.

La vida es una oportunidad para ser feliz, no te acobardes por las etiquetas de la sociedad. Tu mereces tener estabilidad y paz interior, las agresiones verbales o físicas no las atribuyas cómo parte del matrimonio, esa situación tóxica es un círculo dañino, qué solo te consume en la soledad y el sufrimiento, aún, cuando tengas a tu lado a alguien, pero la realidad es que esa relación se acabó conforme se descuidó y paso el tiempo.

Cuando no se tiene voluntad propia de 2 personas para salvar su relación, no se puede obligar a nadie, es ahí donde debes abrir los ojos, dándote cuenta, qué a tu pareja, ya no le interesas. El peor error de todo ser humano es evadir la evidente realidad en la cual vive. "Lo que un día fue, ya no será".

Tu destino está en tus manos, no vivas para y como quieren los demás, se sinceró (a) contigo mismo, no estés a lado de alguien solo para no hacer sufrir o en medidas extremas por los hijos. No hay que negar tu realidad haciendo como si no pasara nada, no hay peor ciego que el que no quiere ver, pues no solo engañas a tu pareja, sino que vives una mentira llevándote al precipicio de la insatisfacción personal.

Lic. Sergio Canizalez Ibarra psicólogo general.

Citas previas al WhatsApp 8662394782.