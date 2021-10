"Forma en la vida hijos funcionales".

La atención qué tú les proporciones a tus hijos, desde la infancia, determinará cómo serán en el futuro.

Los seres humanos por naturaleza, requerimos afecto para tener una vida plena tanto emocional como mentalmente. Cuando se es pequeño es fundamental recibir afecto de nuestros padres, pues de esta manera nuestro desarrollo emocional no tendrá alteraciones que afectaran nuestra etapa de adultez.

Tantos desórdenes mentales provoca la falta de amor y atención en la vida desde exhibicionismo en las redes sociales hasta la psicosis en el crimen organizado son consecuencias de la carencia de afectividad normativa.

Cuantos niños con complejos de inferioridad encontramos hoy en día, el resultado de una estructura familiar disfuncional, apática, fría, donde hay más demandas de exigencias sin motivar al logro personal. Un "te quiero " "échale ganas " ¡Tu puedes! Son frases que deben existir siempre en el vocablo de todas las familias, pues los padres no entienden que según el nivel de afecto que se les proporcionen a los hijos serán así en su futuro.

Es injustificable decir, es que como a mi no me dieron atención o amor por eso soy así contigo ¿Qué estás haciendo como padre para cambiar o mejorar tu forma de ser? La vida se hizo no solo para sufrir o ser feliz, es una oportunidad para crecer, mejorar y en el mejor de los casos, atenderte para no darles la misma calidad de vida a tus hijos que tus padres te dieron.

Los patrones de conducta negativas se repiten simplemente por egoísmo y frustración, tienes la solución para cambiar pero simplemente no la tomas, llevándote así de encuentro a los que menos tienen culpa.

Demos amor para tener un mundo más sano y lograr que nuestras próximas generaciones sean hombres y mujeres exitosos sin patologías y trastornos.

Lic. Sergio Canizalez Ibarra psicólogo, citas previas al WhatsApp 8662394782 .