"La adolescencia"

En la adolescencia hay cambios fisiológicos y psicológicos en cada joven, la comunicación entre padres e hijos, es la base para que los adolescentes se sientan comprendidos.

La adolescencia es la etapa más difícil para qué los padres puedan comunicarse con los hijos.

Cada adolescente es y actúa diferente, pero a veces la rebeldía y el proceso de cambio conductual y emocional dificulta que padres e hijos tengan una comunicación abierta.

Consejos para lograr una mejor comunicación de padres a hijos:

1. Escucha más a tu hijo dejando tus ocupaciones a un lado. El escuchar te dará una pauta del estado emocional en el cual se encuentra.

2. Se paciente y no caigas en discusiones que solamente te distancian más de tus ellos. Dales tiempo para que recapaciten sobre su conducta o emocionales, el hostigar con frases como " que bipolar eres" " tienes que ir con el psicólogo, nomas estas dormida (o) o no quieres convivir " , " no eres normal", afectan la Autoestima del adolescente, pues los cambios que sufre en esta etapa llevan determinado tiempo.

3. Proporciona más afecto, cada hijo reaccionará diferente pero entre más cariño se le brinde su autoestima estará más elevada.

4. Aprende a separar los problemas de tu pareja sin poner a tus hijos de por medio, los problemas son tuyos y de tu cónyuge, de nadie más.

5. Disciplina poniendo límites con amor, la violencia o maltrato psicológico hace al joven más rebelde.

6. Interésate más en sus proyectos o cosas, motivándolos siempre a ejercer sus capacidades.

7. Jamás lo(la) compares con otros o con sus hermanos, pues solamente lograrás qué se desvalué como persona.

8. No los critiques negativamente, ni te burles de las aspiraciones que quiere alcanzar pues buscará ser reconocido y aceptado por amistades mal influenciadas.

La adolescencia es una etapa transitoria, es aquí donde la atención y amor que reciban por parte de los padres, determinará su vida adulta emocional.

Lic. Sergio Canizalez Ibarra psicólogo general, citas previas al WhatsApp 8662394782 .