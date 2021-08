“La fe es la mejor solución para tus problemas”.

“Si tienes fe en Dios todo es posible”.

En la vida pasamos por diferentes tipos de procesos, enfermedades, necesidades económicas, problemas emocionales. Cuando la situación es crítica y pensamos qué no hay solución, es momento de activar tu fe. La fe es la manifestación más grande de creer lo que aún no sucede pero tenemos plena confianza que en lo que creemos, principalmente en Dios, dará la respuesta o sanidad en cualquier circunstancia.

La fe hace milagros, calma tempestades y trae paz en la incertidumbre, es terapia para relajar tu cuerpo y renovar tus fuerzas.

¿Dónde podemos obtener la fe? Mediante la comunicación directa con el creador mediante la oración y alineando tus pensamientos positivamente, cuando liberamos energías negativas, nos llenamos de fe y esperanza, todo es posible si lo crees.

Si este mundo estuviera lleno de fe otro sería el panorama de la existencia humana. Habría más abundancia de hogares construidos, menos guerras entre las naciones, las bendiciones aumentarían lo triple, pues la confianza es la base de la fe . Es hora de activar nuestra fe en Dios, nuestro mundo necesita sanidad emocional y espiritual, la respuesta está en la fe, no seamos egoístas, nuestra condición humana nos hace ser insensibles, pero no todo está perdido, la esperanza está latente tan solo cree y confía, y lo demás vendrá por añadidura.

Este artículo no es religioso, la fe es una técnica qué todos tenemos a la mano, pero pocos la usamos, la vida es la manifestación de la fe, cada día qué abrimos nuestros ojos, obtenemos un milagro, muchos dirán es que tengo fe en Dios y le pido pero no me contesta, los tiempos de el son perfectos y su propósito reside en su voluntad, todo lo qué nos acontece siempre nos ayudará para bien aunque el proceso sea difícil y doloroso, somos obras de arte moldeados sobre el barro y en las manos del alfarero.

Activemos nuestra fe y nuestro amanecer será mejor.

