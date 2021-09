"Me enamoré de la esposa de mi hermano"

"El respeto es la base de la unión familiar"

Dentro del sistema familiar suceden cosas que desatan conflictos y los lleva a una desintegración afectando a cada miembro.

Cuando se tiene problemas conyugales y la pareja ya no se comunica ni entiende, es saludable cortar por lo sano. Desviar la mirada involucrándote Sentimentalmente con hermanos (as) de tu pareja por despecho o soledad no es justificable. Cómo seres humanos pensantes tenemos que medir las consecuencias de nuestros actos, una traición trae heridas y tragedias irreparables.

La mente es poderosa al decir "es qué las cosas se dieron" "una cosa llevo a la otra, la honestidad y sinceridad son valores irremplazables por ninguna circunstancia, pues el daño corta uniones familiares, qué si a tiempo se hubiera hablado de frente, muchas cosas se pueden evitar aunque ya no sean iguales. Traicionar es tener poca dignidad, es dejarte llevar por emociones, acorralándote, disfrazado el deber hacer, qué el querer por placer. Aprende a ser maduro, enfrentando tus consecuencias, sin embargo, no embarres de lodo de tu muladar a personas qué no tienen culpa cómo los hijos menores o adolescentes o a tus padres propensos a enfermedades cardíacas.

El amor está muy lejos de sentir la emoción de la pasión y la lujuria, todo tiene su solución cuando las cosas en tu matrimonio simplemente no dan para más. Pide ayuda y pon en orden tu vida.

