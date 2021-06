Opinión

“Mi esposo es adicto a los videojuegos”.

“La calidad de atención que le brindes a tu pareja, determina el rumbo de la relación”

La comunicación de pareja es importante en una relación, pero cuando existen distractores que ocupan el espacio de los conyugues, empiezan los conflictos de inconformidad.

La tendencia de los videojuegos hoy en día, no solo abarca a los infantes, una creciente cantidad de adultos, se ha involucrado en este pasatiempo de diversión. Dentro del matrimonio se suscitan problemas cuando el marido pasa tiempos interminables frente a la pantalla o consola, comunidades en línea virtual hacen qué los esposos, descuiden a sus parejas. Es tanta la adicción por jugar qué olvidan que tienen una vida y una familia.

La obsesión por ser un gamer sobresaliente te hace perder el sentido de la realidad, una cosa es jugar en tiempos de ocio, pero ya dedicar tu vida a este entretenimiento, olvidándote hasta de tu familia es algo injustificable.

La madurez de una persona se mide por sus acciones, se consciente que tienes responsabilidades y deberes , no puedes ser como un adolescente qué se la pasa horas enteras jugando, ubica tus prioridades, para todo hay espacio y momento, se un buen ejemplo para tus hijos, no puedes dejarle todo a tu pareja, cómo matrimonio son equipo, tu esposa tiene a su lado un marido más no un hijo que cuidar y decirle lo que tiene que hacer.

Si tomaste la decisión de formar una familia, hazte responsable, organiza tus tiempos siendo un adulto maduro. La mejor manera de ganar en la vida es siendo responsable, un vídeo juego no le dará a los tuyos la estabilidad qué tú tienes qué proporcionarles.

Lic. Sergio Canizalez Ibarra psicólogo general, citas previas al WhatsApp 8662394782.