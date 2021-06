Opinión

Programa “Di no al suicidio y si a la vida”.

“Mi hijo es un rebelde”.

“El amor, es capaz de llenar el vacío del interior de un hijo”.

La rebeldía de los hijos es un problema frecuente dentro del sistema familiar. Ser rebelde es carecer o ausencia de algo.

Cuando un hijo tiene mal comportamiento ya sea en el hogar o en la escuela, es porque está llamando la atención por algo qué está sintiendo en su interior, es muy común escuchar a padres decir -ya no sé hacer con este niño, no me hace caso. Cada hijo es diferente y por índole reaccionan al entorno de diversas maneras, pero, todo desemboca en lo que se viva en el hogar, qué atención y afectividad reciba y de qué manera esta formando su personalidad. Es como aquel bebé qué llora insistentemente porque se ensució tiene hambre y hasta qué no sea atendido y aseado dejará de llorar.

En la juventud pasa lo mismo, el joven tiende a presentar una mala conducta porque sencillamente, está pidiendo auxilio internamente, al no recibir atención en casa, proyecta en su comportamiento lo que le hace falta o adolece. Un ejemplo preciso es el adolescente qué practica bullying, sus frustraciones y los problemas que vive en el hogar (violencia, alcoholismo, drogadicción,) son exteriorizados en dañar a los demás.

Los hijos son producto de lo qué son los padres, toda mala acción tiene su porque.

¿De qué manera un niño o adolescente cambia su rebeldía? Simplemente desaparece cuando los padres ponen atención y cambian su proceder.

La mayoría de los suicidios a temprana edad, se deben a la falta de amor, no basta que solo los padres sean proveedores, se necesita dar amor y atención más aún si sus hijos son adolescentes. El amor simplemente da vida y aumenta la autoestima. No quieras qué los maestros o el psicólogo ejerzcan tu deber, si cómo padre no eres expresivo, empieza hacerlo, una palabra motivante lo cambia todo, no entregues a tus hijos al suicidio, drogas, delincuencia, se más empático y darles a tus hijosla oportunidad de tener una vida sana y un futuro de felicidad.

Lic. Sergio Canizalez Ibarra psicólogo general, citas previas al WhatsApp 8662394782.