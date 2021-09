"No te detengas, tan solo avanza".

"La vida te ofrece muchas oportunidades, pero la más importante que debes aprovechar es, tu existencia"

¿Te has puesto a meditar el porque existes en este mundo? Mucha gente piensa que es un error de fábrica su estancia en la vida, sin embargo, no es así. Cada uno de los seres humanos, venimos con un propósito y un objetivo, nada de la creación de Dios es casualidad, nuestro paso transitorio tiene un porque y un para qué. Solo falta qué no te conformes con lo ordinario qué ata a vivir sin sentido ni propósito.

Visiona más alto, no te limites no tienes tiempo, pues todo corre tan de prisa que de un momento a otro la vida caduca.

Nada es fácil de alcanzar pero de lo imposible suceden las cosas grandes, el tiempo es literal si no lo aprovechas simplemente no sabrás que hay para ti en el transcurso de tus días.

No te azotes con las dificultades de a diario, todo pasa, por lo pronto disfruta a tu familia, abrazala, diles lo importante que significan para ti, muéstrales tu cariño ahora que puedes. Todo se acaba, más el amor es eterno.

Rompe las cadenas de lo convencional, de tu pasado qué no te permite continuar, date un nuevo respiro, mereces ser feliz, aún en cualquier situación en desventaja, somos polvo pero hechos para dejar huella, no te compadezcas ni autodestruyas, vales mucho, hazte responsable de tus emociones y siempre tiende a ser mejor persona, nada pasa si te equivocas, mientras tengas vida, tendrás la oportunidad de crecer y aprender.

El aquí y el ahora es la manera qué debes emplear para ser feliz, escúcha tu interior y saca lo mejor de ti.

Sigue tu camino y llega a tu meta final, ser feliz en la vida.

Lic. Sergio canizalez ibarra psicologo. Citas previas al WhatsApp 8662394782