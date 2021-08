"Nuestra vida ya no será igual".

"La pandemia del covid 19, nos cambió la manera de tomar y vivir la vida por completo".

Después de esta terrible pandemia qué aún estamos pasando, las cosas ya no fueron igual en nuestro diario vivir, tuvimos qué aprender a adaptarnos a las nuevas modalidades para no poner en riesgo qué poseemos, la vida. Psicológicamente sufrimos cambios qué nos afectó nuestras emociones y enfermedades físicas se incrementaron 10 veces más qué cuando no había pandemia. La psicosis de estar aislados sin tener contacto entre unos a otros, provocó mucho índice de ansiedad y fobia social entre la humanidad. Miles de personas mueren diariamente por covid, más aún en este tiempo cuando se ha mutado haciéndose el virus más agresivo y mortal.

No sólo estragos de mortandad ha dejado el virus a su paso, se está robando la niñez de los más pequeños y la oportunidad de qué nuestros jóvenes estudien bajo una normativa de tener contacto físico con sus iguales.

El covid 19 es un asesino silencioso qué actúa directamente en la mente, pues condiciona y controla los pensamientos en miedo social.

No con esto digo qué el virus sea un invento mental, pero la incidencia mundial de la OMS (organización mundial de la salud) explica qué el virus se prolonga más, cuando se está predispuesto a la sugestión social.

Una verdad qué no podemos evitar, es qué la vida del ser humano, cambió en un giro de 360°, muchas gente ha pagado el precio de su vida a causa del covid. Es bien sabido qué somos capaces de adaptarnos a cualquier circunstancia, sin embargo el ritmo de rutina y el tiempo de vida han sufrido un cambio del cual, las cosas ya no serán igual.

Pero la esperanza y el positivismo nos ayudará a acoplar acoplarnos a nuestro nuevo estilo de existencia. No podemos bajar la guardia, dándonos por vencidos, aunque este acontecimiento mundial, nos obligue a tener menos contacto presencial, nuestro deseo de vivir y proteger nos hace más fuertes.

Es aquí donde tenemos qué aprender a valorar cada minuto qué la vida nos ofrece.

Lic. Sergio Canizalez Ibarra, psicólogo general, citas previas al WhatsApp 8662394782.