´Nunca dejes de luchar en la vida".

"La vida es una escuela donde cada etapa que pases, obtendrás una nueva enseñanza".

No te rindas, tan solo, si te sientes cansado y las fuerzas cesan en tu interior, descansa pero sigue a pesar de todo..

La vida es así, habrá momentos de dificultad y otros de bonanza tranquila, pero cada circunstancia vivida tiene un porque y para qué. El desánimo junto al desinterés, mutilan sueños, metas y propósitos.

Está vida, es de lucha constante, no hay película interesante, sin trama o desafío, todo está en qué te decidas con voluntad, esforzándote a salir de tus problemas, nada es fácil, lo extraordinario sucede cuando asciendes peldaños esquivando los obstáculos. Todo cuesta, más la plenitud qué trae la felicidad. Se escucha mitológico, pero somos guerreros en capacitación constante, nacimos con capacidades de enfrentar tempestades de prueba, si no tenemos sufrimiento, no sabremos cuánto vale nuestra existencia, toda adversidad derribada trae la recompensa.

Ve más allá de tus aflicciones y busca oportunidades de mejorar aquello qué te limita. Desprendete de cosas, personas, malos hábitos y la monotonía ordinaria, has de tu vida, la mejor historia de enseñanza contada a las nuevas generaciones. Nadie te dará la luz qué requieres para hacer la diferencia. Cada quien se estanca en su propio dolor o brilla con luz propia.

Tienes absolutamente todo para ser feliz, no tienes más desventajas cuando a tu alrededor hay gente en peores situaciones pero que aprenden a continuar avanzando. El umbral del eros es muy delgado así que aprovecha cada instante mientras seas un peregrino de paso en este mundo.

