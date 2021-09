¿Qué semilla germina en mi corazón?

"Lo que damos a los demás, es lo que somos como personas".

Muchas veces nos quejamos que nos va mal en la vida en la economía, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, etc. Es tan grande nuestra inconformidad al grado de culpar a los demás por lo que nos pasa en nuestro entorno.

Tener una mala racha para muchos es el término de sus vidas, su negatividad los cega por completo al pensar qué nunca superarán, tal situación.

Pero te has preguntado alguna vez ¿ Cual es la raíz del problema? ¿Por qué siempre te va mal? La respuesta es simple, no estoy dando buena cosecha en mi interior, el problema no son los que me rodean, ¡EL PROBLEMA SOY YO!

una semilla bien plantada y cuidada Sera un árbol de grandes frutos, ¿Que hay en tu corazón? ¿amargura, frustración, envidia, recelo? ¿Eso es lo que sembrarás en tu vida? No pagues mal con mal desecha lo negativo de tu corazón, mantén la fe aunque tu vida este oscura y con tormenta.

Date la oportunidad de cambiar tus pensamientos, de está manera, el perdón, amor y la bendición , llenarán tu vida y nuevas cosechas no se secarán y serás un gran árbol que entre tus raíces nuevas, dejarás semillas con huella en tu vida.

Atrae cosas constructivas de logro, la vida tiene momentos, etapas y por índole, ciclos. Quien no supera, no avanza, espera los tiempos sin desesperarte, todo llega cuando se trabaja luchando por una vida mejor y de calidad.

¡Analízate! y quéjate menos.

Lic. Lic Sergio Canizalez Ibarra psicólogo.

