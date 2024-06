"Papás soy gay"

"El amor hacia tu hijo no lo cambia nada, tú lo educas, pero el elige su estilo de vida" Hablar sobre la homosexualidad es en ocasiones difícil de entender, aun cuando vivimos en una sociedad inclusiva en la elección de género, hay muchos prejuicios dentro del sistema familiar social. Un padre que forma y educa a sus hijos conforme a su imagen, idealiza qué futuro quiere para ellos, sin embargo, cuando un hijo sale del closet y las convicciones de los padres son conservadoras y religiosas, se suscita un rechazo rotundo ante la confesión. Como padres quieren lo mejor para sus hijos, pero lo qué ellos decidan hacer o como quieran vivir, se debe aceptar y respetar. Muchos juzgarán mis palabras, pero seamos realistas tus hijos nunca dejaran de serlo sean como sean. No te avergüences de lo qué son, si su elección de vida es diferente a tus convicciones, respetalo y amalo sobre todas las cosas. Aceptar tu verdadera sexualidad en ocasiones es traumatico porque esta de por medio la presión social, "el debes ser" Es tan complejo porque la religión condena, cuando Dios ama. El machismo y la idealización son dos males que opacan el amor y el respeto de los padres hacia los hijos, quebrando lazos de unidad, comprensión y empatia. No estoy dando entender qué debe existir un libertinaje en las familias, mi objetivo al realizar este artículo es qué entendamos qué todos somos diferentes, pero el amor nos debe hacer empaticos sobre todas las cosas. Cada quien sufrirá consecuencias de las decisiones que tomemos. No rechaces a tus hijos por sus preferencias sexuales, aceptalos aunque no estés de acuerdo con si forma de vivir. Porque un hijo es un regalo que Dios te dio, no un castigo para maldecirlo toda la vida. Cuando te mires en su espejo te darás cuenta lo valioso que es. Moraleja: "Acepta a tus hijos como son, pues lo valioso no es lo que tu esperes de ellos, sino qué ellos se acepten tal y como son " Lic. Sergio Canizalez Ibarra, citas previas solo por mensaje al whatsapp 866 239 4782.