Opinión

"Te dejo porque me haces daño ".

Cuando escapas de una relación tóxica, recuperas lo más valioso que tienes, tu vida ".

Cuando logras desprenderte de una relación donde ya no hay amor ni respeto, estas dando un paso determinante en tu vida, sacas tu amor propio.

El tema de las relaciones con codependencia son complejas y en ocasiones difíciles de entender, la razón no quiere darse cuenta de la realidad, aferrándose a lo que ya no existe.

Es importante señalar qué dentro de un vínculo amoroso dañino, hay mucha destrucción e infelicidad, la costumbre se vuelve una forma de vivir tan distorsionada, que no llegas a comprender qué estás a lado de alguien qué no te ama ni tiene interés de luchar por una relación que ya no tiene futuro.

¿Cómo te das cuenta qué murió el amor?

Desinterés total en la pareja

No hay intimidad sexual y buscas cualquier excusa para ya no estar con tu cónyuge sexualmente.

Se pierde la comunicación de ambos, dedicándose ha hacer su rutina individualmente.

Se reprochan constantemente los errores de ambos

Duermen por separado y sólo están juntos en reuniones sociales por apariencias.

Hay infidelidad.

Hay violencia física psicológica o hasta sexual.

Se pierden detalles, convivencia, etc.

Se interesa más en ser buenos padres qué en ser una pareja integra.

Ponen a los hijos del uno contra el otro para demostrar quien tiene más el poder.

No estés atado a una persona por compromiso, se sincero contigo mismo y con tu pareja, no hay más sano que hablar con la verdad, darte una oportunidad de respirar, la toxicidad fulmina corazones, mata ilusiones y destruye vidas.

No te ciegues, rescata tu integridad, ten dignidad y deja fluir lo qué ya no es.

