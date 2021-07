Opinión

"Tengo un tercer hijo, mi marido".

"sacar adelante una familia es trabajo de dos, no le dejes toda responsabilidad a tu pareja, solamente por tu inmadurez".

Dentro del matrimonio, una de las tareas principales, es formar y educar a los hijos, atendiendo sus necesidades, poniéndoles atención, proporcionándoles afecto, por lo general, la esposa es quien asume estás funciones, mientras qué él esposo juega más el papel de proveedor económico, ya que lleva el sustento diario al hogar.

La realidad, es que la pareja debe de ocuparse de la familia equitativamente sin excusas ni pretextos. Al casarte, tomaste la determinación de unir tu vida con tu pareja, asumiendo el compromiso de formar un equipo para sacar adelante el hogar.

No es justificación que solo uno cumpla con su función, todo se hace si son organizados, es inaudito que en ocasiones el marido se la pase el poco tiempo que tiene para convivir con su familia, jugando Xbox o de jerga con los amigos. No tienes una sirvienta las 24 horas qué te tiene qué atender y estar al pendiente de todo, la qué está a tu lado es tu esposa, la cual debes de ayudar sin que te lo haga saber constantemente. Eres el ejemplo de tus hijos, de quién van a aprender y a seguir tu patrón de conducta.

La mujer tampoco debe permitir ser la niñera de su propio marido, pon un límite y hazle ver qué está actuando como un irresponsable, cómo pareja tiene que existir la comunicación y solidaridad entre los dos.

Un matrimonio organizado es una familia equilibrada, sin egoísmo ni infantilidades. Como deseas tener hijos de logros con éxito, cuando ni siquiera han aprendido a ver a sus padres saliendo delante de la mano.

No exijas lo que no enseñas, no te lamentes porque tus hijas son flojas o tus hijos desobligados, todo es aprendido desde el hogar.

Lic. Sergio Canizalez Ibarra psicólogo general, citas previas al WhatsApp, 8662394782