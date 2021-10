"Tips para mejorar la relación de padres a hijos"

Comunicarte con tus hijos fortalece el vínculo de amor y les hace tener una estabilidad emocional en el futuro

La comunicación entre padres e hijos es difícil cuando se tiene una convivencia de a diario. Sin embargo, existen formas en cómo entablar una comunicación abierta y receptiva.

A continuación, te expongo unos tips qué reforzarán tu relación con tus hijos.

1. Se un oidor y no solo proveedor.

Enfocar tu atención en ellos hará que crezcan emocionalmente fuertes para enfrentar sus problemas en la vida.

2. Se un ejemplo en todos los sentidos

Los patrones de conducta mal aprendidos se adquieren porque se hace lo que se aprende desde la casa, no seas egoísta en formar patologías en tus hijos por tus ciclos no resueltos, dales una vida sana sin problemas emocionales que a la larga les costará su felicidad.

3. No seas sobreprotector con un amor insano

El sobre proteger hace que la inseguridad y la baja autoestima sean propensos en vivir inactivos sin apreciar el valor de las cosas. Una mamá gallina cuida a sus polluelos cierto tiempo para después soltarlos para que puedan ser gallinas libres. El cuidado excesivo hace en los hijos no tener visión hacia el futuro, proporcionarles todo a manos llenas por compensar la ausencia, es un error recurrente que los papás hacen, deben entender que no son eternos en esta vida y las herramientas que les den desde la infancia será las que los convierta en grandes hombres y mujeres. No los inutilicen hagan de sus capacidades grandes personas que dejen huella en su camino.

4. Papá y mama formen una alianza en acuerdos de castigos y recompensas

El castigar uno y quitárselo el otro es un problema que frecuentemente hacen los padres. Es aquí donde los hijos encuentran la manera de ser manipuladores, chantajistas, conveniencieros. No bajen la guardia al momento de disciplinar lleguen a acuerdos respetando lo que el esposo o esposa establecen como correctivos. Una mala comunicación en este sentido hace que la pareja se distancie viéndose como 2 enemigos peleando para saber quien tiene más autoridad.

5. Un hogar en armonía forma familias íntegras y sanas.

La comunicación es la base para debilitar problemas, aprendiendo a solucionarlos de frente en unión y con amor.

Los gritos, golpes físicos y verbales son agujas que se entierran en los sentimientos creando odio, resentimiento, envidia, y coraje. Propicia un hogar con canales de comunicación abiertos donde cada integrante de la familia sea escuchado, motivándose unos a otros en amor con confianza de no ser criticado e ignorado.

Una familia es plena, simplemente si vive en comunicación afectiva.

Lic Sergio canizalez ibarra psicologo

Citas previas al WhatsApp 8662394782.