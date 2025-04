Silencio Sindical Sobre El Proceso En Trinity Sabinas

Tanto directivos sindicales como empresariales guardan silencio sobre el tema del movimiento laboral en la empresa Trinity de Sabinas, como que no quieren opinar del tema lo poco que dicen es que son asuntos empresariales por la política arancelaria del gobierno de Estados Unidos.

La importancia es sobre el pago, se les va a cubrir o no, o al menos no se conoce información en ese sentido por lo tanto los trabajadores siguen inquietos al desconocer el futuro inmediato que les espera en su fuente de trabajo, sobre todo porque sigue circulando información en ese sentido.

Ayer se dijo que la armadora Honda va a producir sus unidades en los Estados Unidos, sobre todo los de importación, eso quiere decir que solo van a producir las de consumo en México y por consecuencia habrá recorte de personal, no es la misma cifra de producción que el comercio domestico.

Y así van a seguir el resto de las armadoras hay que entender que también pega en los proveedores en el caso de Monclova y Frontera miles de empleos giran alrededor de maquiladoras que surten a las armadoras entonces el problema es más serio de lo que se puede pensar.

Simplemente los trabajadores de más antigüedad de edad superior a los 50 años y que no llegan a los 60 ellos sí que van a enfrentar serios problemas para volver a encontrar otro empleo, es cuestión de recordar lo que ocurre con los trabajadores de Altos Hornos de México que rondan esa edad.

Y así se encuentran infinidad de obreros en esas condiciones, por esa razón de no encontrarse solución habrá muchos problemas en el país, las autoridades deben de pensar con seriedad lo que se avecina sobre todo porque el Presidente de Estados Unidos Donald Trump, ya dijo que no hay marcha atrás.

Incluso presume los anuncios de que armadoras regresan a ese país lo que indica que festeja que millones de trabajadores mexicanos pierdan su empleo como finalmente va a ocurrir de eso no hay la manera duda, cuestión de esperar que los días sigan transcurriendo para observar ese fenómeno

No hay la menor duda de que el problema es más serio de lo que se piensa, la verdad no se ha medido la magnitud de lo que pueda pasar u ocurrir, mientras hay quienes siguen hostigando a trabajadores a protestar, pobres de ellos no saben que ha final los dejan solos y lo que es peor sin trabajo.

Así se puede observar en los últimos días desde que llegó abril y con ese mes el plazo para la aplicación de aranceles la verdad que es una lástima que todavía hay quienes no entienden la realidad, insisten en manejar la versión de que los empresarios no quieren pagar utilidades.

Otros protestan porque los enviaron a casa unos días mientras se analiza el entorno y se define que acciones tomar para no cerrar, caray lo que son las cosas por eso no se entiende la realidad de las cosas, las causas que impiden ver y dar valor al trabajo que es una bendición que tienen.

Cuestión de recordar el caso de millones de desempleados que deambulan de una empresa a otra en busca de oportunidad de trabajo, eso se puede comprobar en las llamadas ferias del empleo, largas filas de desempleados con carpeta bajo el brazo desde temprana hora hacen fila para la cita con recursos humanos.

Oro problema que aqueja a la región es lo relativo a la migración de muchachos son cientos que se van de la región y aunque no se quiera ver la cosa como es, la realidad es que esos ya no regresan, se van acostumbrar al estilo de vida de Saltillo o Monterrey allá harán su vida, de eso no hay la menor duda.

Nos leemos mañana..