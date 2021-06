Opinión

"Todo lo que sube tiene qué bajar".

"La arrogancia te hace perder pisada, no caves tu propia caída pues tarde o temprano, todo vuelve a su lugar".

A veces las personas sienten qué tienen el mundo a sus pies, las banalidades de la vida, hacen humillar, defraudar, traicionar, ya que siempre el querer tener más siendo poderoso, es lo que mueve a la gente superficial y sin escrúpulos.

Sin embargo, la vida es tan sabía qué te proporciona lo que tú le das a los demás. Mucha gente cree en el karma, pues está ideología tiene mucho sentido, nos regimos por leyes universales qué solo actúan por medio de nuestras acciones, muchos piensan qué la justicia no existe, pero se equivocan, la factura se paga al portador, todo tiene su recompensa o castigo.

El dinero te ofrece comodidad, estabilidad, posición, pero jamás te dará la felicidad de tener paz interior, amor propio y al prójimo, siempre quedras compensar lo que careces, con la vanidad, tener lujos, mujeres, amistades, vicios, etc.

El secreto de ser feliz es mostrar tu humildad y humanidad a los que te rodean. ¡Entendamos! Somos pasajeros temporales en este caminar, nos afanamos tanto queriendo ser amos y señores cuando en realidad, no somos nada, solo materia qué se descompone en las profundidades de la tierra.

La vida se traduce a superarte, pero siempre dando lo mejor de ti ya sean pobres o ricos, una persona es recordada cuando muere, por su esencia, lo que marcó en la vida de sus semejantes, no por su arrogancia o prepotencia.

Disfruta tu estancia en este mundo, ayudando, amando y siendo agradecido, al fin de cuentas, somos servidores, sea cual sea nuestro rubro, siempre trabajamos para otros hasta los más grandes empresarios, ofrecen algo a la sociedad.

No quieras aparentar lo qué no eres, no seas hipócrita, ni vivas de mentiras, de nada te servirá tu arrogancia y tener mucho, cuando eres el más infeliz y solitario del mundo.

Sirve con amor, bendiciendo a tu prójimo, de esta manera serás pleno y ejemplo a seguir para muchos.

