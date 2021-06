Opinión

"Tómate un respiro en tu vida".

En ocasiones tienes qué hacer un paréntesis en la vida, para saber lo que realmente quieres para ti".

La vida es muy compleja, en ocasiones tienes qué detenerte por un instante, y meditar el rumbo a seguir en tu camino.

Los problemas, las malas experiencias y los sinsabores qué té acontecen, desequilibran tus emociones y sentimientos, encontrándote en la encrucijada de cual rumbo tomar, el destino final de tus días.

Muchas voces te dirán, que se supone es lo mejor para ti, sin embargo, tú eres el único responsable de tu felicidad, a tu lado tienes una historia donde tú eres el protagonista principal, el que decide lo mejor para ti.

El peor error de todo ser humano es vivir como los demás le demandan y no como realmente desea. La crítica social, las etiquetas, la superficialidad, el deber ser, son parámetros impuestos por una sociedad prejuiciosa, lo único que hace es robar tu identidad, decidiendo por ti.

Es preciso, hacer un paréntesis y escuchar por primera vez tu corazón, reencontrarte permitiéndote ser feliz por convicción y no por obligación. Las malas críticas siempre existirán hagas o dejes de hacer, lo importante es tu plenitud, qué vivas, ames, logres y alcances, pero siempre siendo tu mismo.

Atrévete a desafiar tus temores, no hay obstáculo ni problema qué dure cien años, la decisión la tienes en tus manos y con ella tu felicidad. Tómate tu tiempo, reflexiona, pero has algo por ti, cada persona escribe su historia, con pasión, valor, esperanza y amor. Un héroe no tiene la victoria sin haber luchado contra las adversidades, Shreck obtuvo el amor de Fiona siendo un ogro pantanoso, la realidad supera a la ficción cuando te atreves a empezar de nuevo, sin importar tu condición, situación, preferencia sexual, o raza social.

Detente, analiza y emprende tu vuelo hacia el horizonte de tu sentido existencial.

¡Si yo puedo tú puedes!

Lic. Sergio Canizalez Ibarra psicólogo general, citas previas y ofertas laborales al WhatsApp 8662394782.