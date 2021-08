"Valora a tu pareja tal y como es".

"No existe pareja perfecta, simplemente hay 2 personas que pueden aceptarse y aprender a sobrellevar las diferencias en su relación ".

Contraer nupcias es una de las decisiones más importantes que toda persona tiene que tomar en la vida. Siempre las personas tienden a buscar afinidades y virtudes en las relaciones sentimentales, empiezan un noviazgo para tratar y conocer a la pareja, viéndola como la idónea para pasar el resto de la existencia a su lado. Cuando llega el matrimonio todo cambia, esa magia que traía química y atracción al desear estar todo el tiempo con tu amada(o,) se desvanece ya estando casados. ¿Por qué sucede esto? Porque la convivencia diaria, el vivir en un mismo lugar, compartiendo ya una vida por completo, no es fácil de asimilar y en ocasiones hasta aceptar.

Cuando estas acostumbrado a tener tus propias cosas, horarios, gustos y rutina, se complica adaptarse a la nueva etapa que estas pasando. He escuchado a millares de parejas decir _ no es la misma persona que conocí cuando éramos novios, quiere hacer su voluntad, parece uno de mis hijos porque no me ayuda.

Psicológicamente vivir con otra persona es un reto emocional, es aquí donde la mayoría se quita la imagen de vivir un cuento de amor, para mostrarse tal cual, los defectos, la manías, el temperamento, quedan al descubierto hacía su cónyuge.

Una verdad absoluta qué las personas tienden qué considerar, es qué el amor no forma princesas ni príncipes, cuando se ama genuinamente se aprende a adaptarse a la manera de ser de tu pareja, es el amor quien los moldea para crecer enseñándoles que la estabilidad radica en aceptar las imperfecciones de la persona quien tu decidirte unir tu vida. El respeto es la base de la convivencia conyugal, ayudar a tu pareja a mejorar, en lugar de reprocharle su desatinos, aumentará su comunicación fortaleciendo así, el matrimonio.

Una relación de pareja, no perdura por la belleza de cada personalidad, sino por el crecimiento colectivo que pueden propiciar si ambos ponen de su parte. Las relaciones tóxicas erradicarían, si hubiera madurez dejándose culpar el uno al otro por los defectos o querer tener el control de tu pareja como si te perteneciera solo a ti. Toma en cuenta qué siempre existirán diferencias, pero el amor te da la oportunidad de ayudar a tu pareja a mejorar, usando el diálogo con las palabras adecuadas, en el momento indicado. Una sugerencia de mejora es procesada por el cerebro con análisis y razonamiento, en cambio, un reproche u ofensa, hace alejar de ti a la persona qué te ama.

El aceptar a tu pareja, es construir un matrimonio fuerte y a prueba de cualquier desventaja, ama con respeto y motiva de la mano.

Lic. Sergio Canizalez Ibarra, psicólogo general, citas previas al WhatsApp 8662394782.