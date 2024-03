Entre Líneas

MUESTRA SOLIDARIDAD TANIA FLORES

La alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, se unió a uno de los temas que ocupa y preocupa a los monclovenses, pedir justicia para el joven Daniel.

Flores participó en la marcha que se realizó para exigir a los dueños del Restaurante Dannys que de una vez por todo se hagan responsables de los gastos médicos del joven trabajador.

Pero no solamente participó en la caravana, la alcaldesa llegó a Monclova con 50 mil pesos para la familia de Daniel y también puso a disposición una ambulancia y todo lo necesario para el traslado del ex empleado que sufre graves quemaduras tras la explosión del lugar.

QUE A PAREDES NO LO METAN

Molesto se puso el Diputado Alfredo Paredes cuando le preguntaron si es familiar de los propietarios de Dannys, tal y como se ha mencionado en versiones acerca del parentesco y la causa por la que el restaurante opera de manera irregular.

Antes de entrar a la sesión de legisladores, fue claro al decir que no lo metan en temas que no tienen nada que ver de forma directa o indirecta con él.

Aún así, afirmó que la donación a la familia de Daniel de las entradas del juego que harán los equipos Acereros y Saraperos este miércoles, fue porque así lo propuso a la directiva, y se destinarán al pago de la atención médica del joven.

PROPUESTA DE MORENA CAUSA CONFLICTO INTERNO

El Diputado de Morena Alberto Hurtado adelantó que prepara una iniciativa para que los violadores y pederastas en Coahuila puedan ser sentenciados a pena de muerte; la misma la presentará en el Congreso del Estado.

Hurtado apelará a la autonomía del Estado de Coahuila para que se convierta en ley y con ello, enviar un mensaje contundente a los perpetradores de estos crímenes.

Apenas lo anunció, su compañero de bancada, el Diputado Plurinominal Antonio Attolini, contestó en sus redes sociales que se opone a la propuesta de Alberto y argumenta que la iniciativa no tiene cabida en el ideario de Morena, además de que contraviene los derechos humanos.

Pero el debate lo planteó solamente en redes sociales y no al momento, porque como de costumbre, Attolini Murra no acudió a la sesión de legisladores de este martes; si no faltara, tal vez se daría cuenta de lo que están legislando no solamente la oposición, sino también los de su propio partido.

OTORGAN PRÓRROGA A EX ALCALDE DE PARRAS DE LA FUENTE

El ex Alcalde de Parras de la Fuente, Ramiro "N" obtuvo una prórroga de tres meses en el proceso que enfrenta por el delito abusivo de funciones.

La vinculación a proceso ocurrió en noviembre del 2023, pero se le investiga en una segunda carpeta por desfalcos en su administración.

Los señalamientos proviene de observaciones que realizó la Auditoría Superior del Estado (ASE), y como medida cautelar en ambos casos, porta un brazalete electrónico.

La investigación de Ramiro inició casi al mismo tiempo que la del ex alcalde de Monclova, Gerardo García Castillo por los mismos delitos.

AUSENCIA DE CECILIA GUADIANA A MUNICIPIOS GRANDES

La candidata al Senado de la República por Morena, Cecilia Guadiana, mantiene sus actividades proselitistas principalmente en Saltillo, y ocasionalmente sale de gira.

Los municipios donde no se ha visto a la candidata son Torreón, Monclova, Piedras Negras, Ramos Arizpe y Ciudad Acuña, ni se diga en el resto de los que hay en el Estado.

Quizá se siente confiada.