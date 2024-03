Nada de la reunión del cambio de administración

Pese al interés sobre la reunión del cambio de Consejo de Administración de AHMSA no se manejó nada, al menos hasta la una y media de la tarde no se contaba con información del tema, lo único que se dijo que si se celebró pero el juez federal tiene hasta 72 horas para decidir se acepta o no.

Mientras la espera sigue por parte de los trabajadores que piensan sería de inmediato la reactivación de la empresa, la inyección de 500 millones de dólares de tres grupos extranjeros que dicen tienen interés por invertir, incluso se manejan nombres de esos corporativos.

Otro tema fue que también circuló información en el sentido de que Pemex aceptó prorrogar el pago de 50 millones de dólares hasta septiembre, pero se insiste son comentarios sin fuente informativa por lo tanto lo correcto es seguir en espera de que sea real.

Mientras tanto las redes sociales siguen a todo lo que da con información variada incluso hasta manejan que se enciende el Horno Eléctrico, pero también es falso, simplemente no hay nada en concreto, hay que tomar en cuenta que las dos siderúrgicas siguen sin energía eléctrica, así de simple.

Por cierto en este sentido el Secretario General de la 288 Francisco Rios Treviño, descarta que se tenga contemplado encender el Horno, no hay condiciones ni financieras ni técnicas para que eso ocurra, se tiene que desarrollar un proceso por las condiciones en que se encuentra.

Dice que en las redes sociales y en grupos de WhatsApp se manejó esa versión pero ellos como dirigencia sindical no tienen información en ese sentido por lo tanto exhorta a los obreros a no caer en el error de creer esas versiones, nada es oficial, y tampoco será de un día para otro.

Señaló que a ellos también les llegó esa versión del encendido del Horno Eléctrico pero por no se oficial no creen, por ello insiste que los trabajadores no deben dejarse llevar por comentarios sin fundamento, lo hacen para confundir a los trabajadores y sociedad, mantener clima intranquilo.

"La desesperación en ocasiones los hace inventar cosas, pero no se vale que jueguen con los sentimientos de los trabajadores, hay avances en las negociaciones pero eso no es indicativo de que pronto empieza a funcionar el Horno Eléctrico, mi recomendación es esperar información oficial" enfatizó.

En otro tema, pensionados del IMSS salieron a la calle a exigir que el Presidente López Obrador, los incluya dentro de la reforma al régimen de jubilados y pensionados, es la única forma que les hagan justicia, nadie en su sano juicio puede pensar que con tres mil 500 pesos mensuales un jubilado pueda vivir.

Raymundo Romo, que encabeza el movimiento dice que la constitución consigna que las pensiones no pueden estar por debajo del salario mínimo por lo tanto lo justo es que se les pague cuando menos siete mil pesos, es la cantidad indicada tomando en cuenta el salario mínimo actual.

Dice que todos los ex trabajadores dieron su vida por el crecimiento económico del país incluso menciona que cuando ellos se encontraban en activo había mucha actividad anualmente se manejaban cifras de arriba del 15 por ciento cuando en la actualidad no rebasa el cinco por ciento.

Aclara que tienen disposición de arreciar los movimientos de presión contra el gobierno federal e IMSS que respondan al compromiso moral de elevar el monto de la pensión, sienten que se encuentran en lo justo por humanidad se debe autorizar el incremento cuando menos a siete mil pesos mensuales.

