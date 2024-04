Entre Líneas

PROHÍBEN COBRO DE COMISIÓN EN USO DE TARJETAS

Por fin los Diputados Federales de todas las bancadas se pusieron de acuerdo en una reforma a la Ley de protección al Consumidor que sí beneficia a los ciudadanos, luego de prohibir el cobro de comisión a consumidores en el pago de tarjeta bancaria; toca al Senado hacer lo propio.

Esta práctica generalizada pega aún más en los bolsillos de la clase trabajadora que consume en las llamadas tienditas, pues el cobro es desde el 3 y hasta el 5 por ciento sobre el valor total al momento de pagar con le plástico; así que de poco a poco, gastaban lo de la quincena en las comisiones en los comercios de las colonias.

Los legisladores también establecieron multas a los establecimientos que incumplan la ley, una vez que se apruebe y será desde los 701.15 pesos y hasta los dos millones 243 mil 671.49 pesos.

Los comerciantes le pasan al consumidor la renta que el establecimiento debe pagar al banco por el uso de las terminales, pero con la reforma se espera que se termine esa práctica.

PRESIONA GOBIERNO FEDERAL A COAHUILA

Como una presión del Gobierno Federal calificó el Secretario de Salud, Eliud Vázquez Aguirre al comunicado que emitió el IMSS - Bienestar al "exhibir" a los estados que no se han sumado al programa nacional de la 4T y entre ellos está Coahuila.

El argumento de la Federación es que si no hay trabajadores, insumos y equipo, es porque las entidades no quieren; sin embargo, Eliud ya salió a decir que si no están dentro, realmente es porque nunca han cumplido y ni cumplirán.

Aun así, la decisión final la tiene el Gobernador Manolo Jiménez Salinas, pero mientras tanto, el IMSS - Bienestar insiste en que se Coahuila se adhiera al sistema de salud que tampoco es como Dinamarca, según las promesas de AMLO.

En el Estado hay 637 trabajadores bajo el esquema de contrato temporal y así seguirán hasta junio en lo que se resuelve la basificación.

SE MANTIENE CECILIA EN LA SURESTE Y LAGUNA

La que se movió poquito para hacer campaña es la candidata al Senado de la República por Morena, Cecilia Guadiana.

La mayor parte del tiempo se la pasa en sus actividades proselitistas en Saltillo, y al parecer le quiso echar ganas porque visitó los municipios de San Pedro y Torreón.

El rumor es que se mantiene confiada y tranquila sin asolearse tanto porque sabe que la Senaduría la puede obtener por la vía plurinominal, así que para qué se estresa.

LOS "SACAN DEL CLÓSET"

Así tal cual lo dijo el Presidente de la Comunidad San Aelredo Asociación Civil, Noé Leonardo Ruiz Malacara, al menos el 50 por ciento de los 126 candidatos a alcaldías y regidoras en Coahuila que se postularon en el marco de la inclusión, tuvieron que "salir de clóset" obligados por sus mismos partidos para poder completar la cuota en las planillas.

El IEC y el INE vigilan y se aseguran de que la comunidad LGTB tenga participación en las elecciones precisamente por el tema de la inclusión, pero Ruíz Malacara dice que se hicieron muchas simulaciones para poder cumplir con ambos organismos electorales.

Otro de los puntos que argumenta es que debieron incluir a personas que realmente van a trabajar por la comunidad, pero algunos de los que pusieron dejan mucho qué desear, pues no están realmente comprometidos.