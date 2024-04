Entre Líneas.

EMPROBLEMADA LA FERIA DE SALTILLO

El Consejo Regional Sureste de Organismos de la Sociedad Civil de Coahuila acusa directamente a Josefina Flores, candidata del Partido del Trabajo a la alcaldía de Saltillo, de tomar las instalaciones donde se pretende instalar la feria.

Dividido está el patronato y sobre todo, entorpecidos los trabajos para que arranquen los eventos, pues afines a la petista, cambiaron las chapas y cerraron puertas para que nadie, más que ellos, puedan ingresar.

Este es el segundo año que la Feria de Saltillo se ve empañada, pues el pasado se acusó de desvío de recursos a los encargados, además de que hubo innumerables quejas de los visitantes sobre los altos precios de los productos.

El mismo Consejo emitió un comunicado para dar a conocer que Flores Jiménez confabuló con algunos empleados, y con intereses oscuros, para convencerlos de entorpecer los avances en los trabajos de la organización de la Feria Saltillo 2024.

Afirman que la candidata e integrante del mismo consejo directivo, se empeña en destruir la parte más noble del trabajo de la OSC que es la consecución de fondos económicos que serán proporcionadas a las asociaciones civiles de la región, cuyos beneficiarios son personas muy necesitadas de esta asistencia social.

ROBAN DEL INSTITUTO PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO

La Diputada panista Elizabeth Aldrete García denunció que el INDEP ha realizado numerosas donaciones de inmuebles decomisados o confiscados a favor de estados gobernados por MORENA y ha excluido en estos procedimientos a entidades en poder de la oposición.

La Legisladora aseveró que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado debe informar sobre los procesos de donación y los criterios aplicados dentro del Comité de Donaciones para justificar la asignación de las propuestas, pues entre 2020 y diciembre de 2023 ha privilegiado a las administraciones estatales encabezadas por MORENA.

Se sabe que no es el único tema en el que la Federación no da a conocer el manejo de los recursos, así que no es de extrañar; sin embargo, la Diputada insiste en que las únicas beneficiadas con la recaudación son las entidades donde gobierna el Partido de Regeneración Nacional, tampoco es nada nuevo.

En los hechos de las donaciones, se entregaron 13 terrenos y edificios a la Secretaría de la Defensa Nacional, 11 al gobierno de Tlaxcala, por citar algunos ejemplos.

COAHUILA EN CHINA

El gobernador Manolo Jiménez Salinas inició las actividades de su gira de promoción económica de Coahuila en China con una serie de reuniones organizadas por el Embajador de México, Jesús Seade Kuri, en donde mantuvo encuentros con empresas del giro automotriz y metalmecanico interesadas en invertir en nuestra entidad.

En sus entrevistas con inversionistas asiáticos, Manolo Jiménez expuso las bondades con las que cuenta Coahuila, como su posición geográfica privilegiada, las características de las cinco regiones que componen el estado, el tipo de industria instalada en la entidad, los programas educativos, las zonas de hospedaje industrial, así como que Coahuila es el estado más seguro del norte de México y uno de los más seguros del país, lo que brinda certeza y confianza.

En los próximos meses se verá reflejado el trabajo del mandatario estatal con la llegada de nuevas inversiones a Coahuila, lo que traerá consigo más empleos para las familias.

SIN INFORMACIÓN SINDICATO DE PENSIONES

El que salió a hablar del tema de las pensiones fue de Jesús Berino Granados, líder adjunto de la Confederación de Trabajadores de México.

Dijo que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) debe implementar un proceso de orientación dirigido a los pensionados o titulares de cuentas de Afores que desconocen la existencia de recursos económicos en sus cuentas de retiro.

Berino Granados expresó que, ante esta medida por parte de la Federación, aguardarán las instrucciones de la dirigencia nacional de la CTM sobre la posibilidad de presentar un amparo al respecto.

Sugiere que el gobierno debería enfocarse en contactar a aquellos que aún no han reclamado sus fondos, ya que es probable que desconozcan el procedimiento para hacerlo.