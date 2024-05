Entre Líneas

SÓLO EL PRI LE GANA A MORENA: CARLOS ROBLES

El que llamó a ejercer el voto útil fue el Presidente del PRI en Coahuila, Carlos Robles Loustaunau.

El líder del partido en el Estado asegura que son ellos los únicos quienes pueden vencer a Morena en las próximas elecciones.

Carlos Robles argumenta que las recientes encuestas reflejan que el Partido Revolucionario Institucional es el único partido con posibilidades reales, la única opción viable para evitar que llegue Morena y su desastre.

Además, tienen como carta de recomendación la seguridad que se vive en el Estado, así como el desarrollo en todos los rubros, sobre todo en la generación de empleos.

ABURRE PLEITO DE CÉSAR FLORES

Otra vez, el candidato a la alcaldía de Monclova por el Partido Verde, César Flores Sosa, acudió a Saltillo para hacer una denuncia formal en contra de la morenista Claudia Garza del Toro.

Sin duda no la supera e insiste en que la también aspirante a la Presidencia Municipal hizo un desvío de recursos y adelantó su campaña.

Por lo pronto, la ciudadanía está más enterada de este pleito que de las propuestas de Flores Sosa, quien tal vez sea la última vez que participe con algún partido como candidato para ser alcalde, pues casi se queda sin cartuchos por lioso en lugar de proponer en campaña.

No está a gusto si no pelea, pero los monclovenses también saben que el trasfondo de su supuesta petición de justicia, está el enojo por no ser él quien represente a Morena como candidato.

Esta denuncia representa la cuarta acción legal que Flores emprende contra el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) y el tribunal electoral, con la intención de impugnar la candidatura de Garza del Toro. Entre las pruebas presentadas se incluyen evidencias de supuestos gastos excesivos, como la colocación de panorámicos y la organización de 48 reuniones, así como la exhibición de una cartulina del bienestar con el logotipo de Garza en eventos de campaña.

Y CLAUDIA PIDE PROTECCIÓN

Claudia Garza del Toro es la segunda candidata que solicita medidas de protección ante el Instituto Electoral de Coahuila por sentirse en situación de riesgo.

La abanderada de Morena afirma que le llegó información sobre agresiones que se están planeando en su contra y para no esperar a que ocurran hechos qué lamentar, se adelantará para acudir al órgano electoral y que se activen los protocolos de protección.

La primera candidata en solicitar lo mismo fue Ruth López, en Castaños y ahora hará lo mismo Garza del Toro.

DECLINARÍA MC POR XÓCHILT GÁLVEZ

Luis Donaldo Colosio Riojas, llamó al segundo y tercer lugar de la contienda presidencial a unirse para evitar que Morena gobierne nuevamente el país.

Eso significa que, en dado momento, si Jorge Álvarez Máynez está interesado en hacer esa construcción, sería una posibilidad, dice Colosio.

De concretarse, la idea es conformar un bloque opositor más amplio para unirse la coalición del PRI, PAN y PRD con el Movimiento Ciudadano y de esta manera, apoyar a la candidata Xóchitl Gálvez para que sea la ganadora y lograr que Morena deje el poder.

Colosio Riojas plantea la unión al asegurar que México es una responsabilidad más grande por encima de los partidos e hizo el llamado tanto a Xóchitl Gálvez como a Álvarez Máynez a pensar en el rumbo del país más allá de los intereses políticos y personales, pues la única posibilidad real de sacar a Morena del poder es "crear una oposición responsable".

DARÁ ALITO "IMPORTANTE MENSAJE" HOY

Justo a las nueve de la noche de este lunes, el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Alito Moreno, posteó en la red social X que dará un mensaje importante a las 9 de la mañana de hoy.

Los cibernautas de inmediato relacionaron el mensaje con lo expresado por Luis Donaldo Colosio acerca de que Movimiento Ciudadano se una a la coalición del PRI, PAN y PRD.

Estaremos pendientes, pues, de lo que se informe por parte del Presidente Nacional del PRI.