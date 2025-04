30 mil pesos de utilidades a obreros de Golden Dragon

De acuerdo a información de la dirigencia cetemista los cerca de 350 trabajadores de la empresa Golden Dragón, recibirán 30 mil pesos a manera de bono por utilidades, al mismo tiempo la dirigencia sindical logró un aumento del diez por ciento directo al salario efectivo a partir del primero de enero.

Heidi Armendáriz Puente, dirigente de la CTM Coahuila, dijo que luego de intensas negociaciones gracias a la intervención del dirigente Tereso Medina Ramírez, fue posible conseguir los beneficios para trabajadores de esa fábrica que opera el norte de Monclova y genera buen número de empleos.

Señaló que la buena dirección sindical arroja excelentes resultados en materia económica que beneficia a trabajadores y sus familias al recordar que el monto de utilidades es de bastante beneficio pues al igual que el aumento del diez por ciento al salario representa un respiro a la economía familiar.

Destacó que el sindicalismo responsable siempre va arrojar buenos resultados además reconoció la buena disposición de la base trabajadora que dio todo el apoyo a comisionados sindicales que se encargaron de negociar, junto con el dirigente en Coahuila Tereso Medina Ramírez.

En otro tema, todo indica que la próxima reunión de los ex trabajadores de AHMSA será diferente a otras pues como dijeron autoridades no deben permitir la presencia de gente externa, el movimiento se mancha y si tenían respaldo y apoyo de la sociedad no hay duda que se va a retirar.

Al menos es lo que dicen ex trabajadores que ven las cosas desde otra óptica incluso destacan que por esa razón no participan en reuniones a fin de no hacer el caldo gordo, además reconocen que es desgaste y la mayoría no tiene condiciones de salud como para salir a la calle.

Coinciden en señalar que ellos siguen en lista de espera para recibir su liquidación pero a pesar de que están molestos no contemplan participar son conscientes de que nada ganan, es un asunto legal por lo tanto lo correcto es sabe esperar, con pleitos y movimientos en realidad no ganan nada.

Suman cerca de 300 los ex trabajadores que salieron antes de la quiebra y a pesar de que firmaron convenio de pago no se les cumplió, ahora viven de la pensión que reciben del IMSS pero no se les olvida que tienen un pago pendiente, es fruto de sus años de servicio a la acerera.

Por otro lado el dirigente de CTM Javier Hernández del Angel, dice que es favorable la campaña de autoridades de checar las unidades de taxis, porque es aplicar piso parejo para todos, sin embargo hace falta que se incluya medidas de seguridad y protección para los usuarios.

Lo anterior al destacar que solo se pide la licencia del chofer pero no está visible a la vista de los usuarios, entonces en caso y se requiera una denuncia no será posible que se presente al no conocer el nombre ni unidad de taxis, esa es la razón por la cual de manera frecuente hay denuncias.

"Si se obliga a los operadores colocar la identidad del operador entonces será posible dar más seguridad a los pasajeros, incluso en caso que olviden algo en la unidad habría condiciones para reclamarlo y regresarlo como en repetidas ocasiones ha ocurrido con unidades de Premier" apuntó.

El dirigente cetemista fue claro al señalar que todas las acciones que se hagan para meter orden en servicio de taxis es favorable puesto que permite dar seguridad y confianza a los pasajeros, por esa razón insistió que se incluya nombre del operador y visible para los usuarios, enfatizó.

Nos leemos mañana..