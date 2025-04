Agresor de pasajero no es trabajador de AHMSA

El Subsecretario de Gobierno Sergio Sisbeles, aclaró que la persona identificada por agredir a un pasajero no es trabajador de Altos Hornos de México, de acuerdo a investigación en todos los sindicatos no tiene nada que ver con el problema de la empresa y su acción mancha el movimiento.

Incluso sugirió y pidió al afectado que proceda a colocar la demanda por las lesiones que sufrió por los golpes, de esa forma se debe proceder porque es un delito que además no es trabajador como para que participe en movimientos que solo interesa a los verdaderos trabajadores de AHMSA.

"Es una lástima que en los movimientos de auténticos ex trabajadores participe gente que no tiene nada que ver con el asunto lo único que ocasiona con esa actitud es afectar el movimiento de los verdaderos afectados con el cierre de Altos Hornos de México" enfatizó el funcionario.

Para evitar que en el futuro vuelva a utilizarse el movimiento por gente extraña que solo acude a provocar pleitos, es necesario que los dirigentes identifiquen bien a los participantes de lo contrario se corre el riesgo de que gente ajena se involucre y cause problemas.

En otro tema, la verdad que la declaración del síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez, si atrajo la atención de la sociedad, claro muchos opinan sin conocimiento de causa aprovechan las redes sociales para decir cosas que en ocasiones rayan en lo absurdo por el contenido.

Lo cierto de todo que al sindico de la quiebra de AHMSA le faltó informar sobre otros bienes, sobre todo edificios y terrenos se concretó en decir sobre la maquinaria y equipo de diversos departamentos pero no tocó el tema de los bienes inmuebles que también son bastantes y muy caros.

Creo que la primera declaración pública fue para medir la reacción, conocer el grado de entendimiento sobre el proceso legal y por supuesto que en cierta forma el saldo es negativo por la respuesta, incluso se asegura que dentro de la manifestación del miércoles ya gente que busca sacar ventaja-

Por supuesto que en AHMSA los verdaderos trabajadores claro que se conocían entonces es fácil estar en condiciones de identificar a quienes van con el afán de sacar provecho pero a costa del movimiento, además el síndico ya tiene manera de pensar dos veces si vuelve a dar declaraciones sobre el tema.

Por otro lado, sigue el tema de Trinity, Sabinas, se ajusta la jornada laboral pero después de conocer el cambio en la política arancelaria de Donald Trump, no se puede descartar que las operaciones se mantengan normales, aunque claro hay que esperar pedidos que se encontraban en pausa.

Dicho de otra manera mientras que las industrias exportadoras no conozcan la realidad el fantasma de recorte y cierre de empresas merodea, es sabido que no es posible sostener una plantilla de trabajadores si no hay producción, eso es lo que puede llegar a ocurrir con diversas empresas.

Aquí lo único que resta es esperar que los trabajadores en realidad entiendan las cosas, porque apenas escuchan sobre recorte de personal y de inmediato empiezan los comentarios muchos de ellos en realidad sin sentido pero forma parte de la cultura de la región de todo opinar.

Tanto ese tema como utilidades estarán vigentes en los próximos días, de acuerdo a los pronósticos, y se insiste ojalá y los trabajadores valoren su trabajo, con ello tienen para hacer frente a sus gastos familiares mientras que las utilidades se pagan solamente una ve al año, así que cuidado,

Nos leemos mañana..