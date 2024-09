A nada pero fueron a la carbonífera

Se conoció que un grupo de trabajadores y ex trabajadores de AHMSA se trasladaron a la carbonífera en un intento por acercarse al Presidente López Obrador, y por enésima ocasión pedir su intervención para arreglar el asunto sobre todo en lo relativo al pago de liquidaciones y salarios.

Pero exactamente a una semana de que concluya su mandato es difícil que dé respuesta favorable, no hay duda que esa papa caliente la heredó a la próxima Presidenta entonces no hay de otra más que esperar porque en el actual régimen no hubo voluntad ni política ni humana para arreglar.

Desde el principio del pleito claramente se vio cual era la intención, porque pudo llegar a acuerdo en cuanto al pago al fisco, IMSS e INFONAVIT, hacer lo que se tuviera que hacer pero no paralizar la empresa ni las minas, es una realidad que nadie puede negar, solo los que no entienden las cosas dicen lo contrario.

Lo cierto de todo que será otro diciembre fatal para miles de familias, según los conocedores aunque se declare la quiebra, habrá que esperar otros meses más y si es que a caso llega a reactivarse será lento el arranque, es decir no regresa la totalidad de los trabajadores una mínima parte solamente.

Por otro lado, en Hércules siguen creyendo en que están salvados, en redes sociales publicaron unas fotografías en donde los Napistas aseguran que pronto habrá noticias favorables y se atreven a decir que el Sindicato Minero va arreglar, es decir siguen politizando el asunto.

Creo que es otra estrategia para tratar de sacar juego a los despojos en que se encuentra la mina, como si fuera un juego en donde quien tenga más canicas gana, es un asunto muy serio, tan así que a seis meses de que se declaró la quiebra no hay avances para el remate de los bienes.

Al menos no se conoce que el proceso de quiebra haya entrado a la segunda fase, todo sigue igual y es bueno recordar que el sindicato minero es el titular del contrato, entonces nadie sabe de dónde sacan ese cuento de que está por arreglarse, no se vale jugar con los sentimientos de los trabajadores.

No es moral hacer ese tipo de acciones, se tiene que pensar como es la cosa, real, la mina no volverá a operar, el ferroducto se encuentra destrozado, la mina y el equipo inundado, eso es lo que tienen que entender, además en todos los casos de inversión no se incluyen las minas, así de ese tamaño la realidad.

En otro tema se habla de que los guardias son los que siguen saqueando equipo, que lo justifican en razón de que no les pagan, entonces en cierta forma se cobran a lo chino, pero es versión que en realidad no se ha comprobado, aunque tampoco se puede descartar tomando en cuenta las condiciones.

Mientras no se reinstale la energía eléctrica seguirá como botín, nadie puede aplicar control, además los guardias son muy pocos los que siguen la mayor parte de la empresa se encuentra vacía sin quien proteja por esa razón no es posible detener a quienes cometen el ilícito.

El problema será al momento que se arregle y los nuevos dueños recorran las instalaciones, es cuando van a darse cuenta el millonarios daño, es por eso que ni para que pensar que pronto se arregla, la verdad y hay que ser honestos, las posibilidades de arrancar son mínimas por no decir nulas.

Así se encuentra el escenario una gran empresa muerta, miles de trabajadores en la calle sin empleo, desintegración familiar, migración de trabajadores, y sobre todo enfermedades de todo tipo entre los obreros, sobre todo anímicas que incluso ha causado muerte de un buen número de trabajadores, es el recuento de los daños.

Nos leemos mañana..