No trajo nada bueno Noroña

Pese a que trabajadores de AHMSA pensaban que el senador Gerardo Fernández Noroña, traería algo favorable, la verdad que falso, dedicó el encuentro para echar culpas y levantar al Presidente López Obrador, como siempre el viejo discurso de los neoliberales y defendió la Cuarta Transformación.

Incluso dijo que no puede decir si se arregla o no el caso AHMSA que el lunes regresa a Coahuila el Presidente López Obrador, y no descartó que traiga noticias favorables, tampoco se aventuró a decir si la próxima Presidenta Claudia Sheinbaum, tiene algún plan para destrabar el asunto.

Aseguró que el Gobierno Federal si apoya a los trabajadores de AHMSA que siguen recibiendo seguridad social, es decir que a pesar de no estar cotizando se les proporciona el servicio y eso es una gran ayuda, porque tienen derecho a consultar en el IMSS, ese es el respaldo del gobierno.

Y más de la mitad del discurso en la conferencia de prensa lo dedicó a enaltecer la figura presidencial, en todos los sentidos defendió al presidente y de pasada lamentó la situación que viven miles de familias tras el cierre de Altos Hornos de México y sus minas que dejó sin empleo miles de trabajadores.

En este sentido cabe el refrán que dice para que haya pleito tiene que ser dos o más personas en este caso el Presidente se peleó con el licenciado Ancira y el resultado es de todos conocidos, la paralización total de la empresa porque no quiso arreglar por sus rencillas con el ex dueño de la empresa.

Incluso las ocasiones que hubo tiradores siempre colocaba un candado el último fue por crédito fiscal por miles de millones de pesos, eso ahuyentó a inversionistas que se dieron cuenta la posición oficial, no inversión en AHMSA y que la empresa siga paralizada como actualmente ocurre.

En unas cuatro ocasiones se refirió al tema y aseguró que se trabajaba en eso en el intento por reactivar la siderúrgica pero ha final del día no hubo nada, aunque dicen que viene el lunes pero ya nadie cree que traiga nada, le quedan pocos días como Presidente y en cierta forma se pasea por el país.

Por eso se insiste hay que ver la señal que envíe la próxima Presidenta, aunque hay quienes dicen que seguirá igual el asunto, que no habrá interés por reactivar la fuente de trabajo, y eso es para ponerse a pensar porque tampoco se resuelve el tema de la declaración de quiebra.

En otro tema se acerca la fecha para que termine la legalización de unidades extranjeras y con ello el beneficio que representa por lo tanto es tiempo de hacer cuentas los que tengan ese tipo de unidades y proceder a la legalización, porque no se puede conocer cuando saldrá otro decreto.

Lo bueno que terminará la mentira, el engaño y fraude que cometen loteros al asegurar que al comprar un automóvil será posible su regularización pero es falso, son decenas de unidades rechazadas, el sistema no permite que pasen por ese proceso, y es cuando se quedan como chuecos.

Pese a que ya en infinidad de ocasiones se ha dicho ese aspecto aún hay quienes creen en las falsas promesas de los loteros, que no se tientan el corazón para engañar, incluso cuando los afectados regresan a pedir su dinero y entregar la unidad la respuesta es que no se puede y pierden todo.

Tanto los encargados del Repuve como Recaudación de Rentas han puesto la alerta sobre el tema pero aún y así gentes no entienden se dejan llevar por falsas promesas y tarde se dan cuenta que fueron víctimas de engaño que se convierte en fraude, pero nada se puede hacer no escucharon que no se podían regularizar.

Nos leemos mañana..