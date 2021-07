Acertada la postura de Ismael Leija Escalante, ayer en conferencia de prensa aclaró las cosas, las causas que llevó a la empresa a contratar trabajadores de compañías prestadoras de servicio y constructoras es obligado forma parte de la reforma al modelo laboral Out Sourcing.

Dejó en claro que Altos Hornos de México no abrió la bolsa de trabajo, que se ajusta a la reforma laboral, eso es bueno, todavía hay trabajadores que de manera errónea piensan que la empresa no tomó en cuenta a hijos de obreros sindicalizados, pero se insiste es porque no conocen la ley.

"Hay personas que tratan de mover a los compañeros, con información falsa, no les interesa la estabilidad de AHMSA, se cumple con la ley, si no aplica el cambio entonces se hace acreedora a sanción, eso debe quedar y bien claro, es mentira que se abrió la bolsa de trabajo" apuntó.

Desde inicios de la semana pasada circulan comentarios de todo tipo, incluso hay casos de trabajadores que intentaron meter a trabajar a sus hijos a una constructora pero tampoco fue posible, cero contrataciones al vapor o de última hora, eso no se puede y es un punto que deben entender.

También es cierto, todos los días llegan a los recintos sindicales muchachos que con solicitud en mano van en busca de trabajo, pero se les dice lo mismo no hay nada, no hay contrataciones, eso ocurre exactamente por la desinformación que se maneja entre los mismos trabajadores.

Y la verdad no se vale que confundan o den falsas expectativas, la reforma al Out Sourcing, trajo consigo todos esos cambios, movimientos laborales, pero el sindicato no mete mano, es directamente la empresa quien hace los movimientos y en su momento va a informar sobre el número de nuevos sindicalistas.

También aclaró que sigue como dirigente sindical, que es falsa la versión en el sentido de que lo dieron de baja, eso se hace para confundir, por esa razón la importancia de dejar en claro su liderazgo sigue vigente ojalá y ya con esas aclaraciones se tranquilice el ambiente en las dos plantas de AHMSA.

La cosa no está como para seguir con esos comentarios, se necesita que entiendan la reforma laboral, además buen número de trabajadores de constructoras y prestadoras de servicio es gente mayor a los 50 años, es un aspecto que se debe tomar en cuenta, es la manera de acabar con especulaciones.

Por el lado de la 147 por medio de la representación sindical, directivos del Seguro Social, alertaron a la población sobre el aumento de contagios por COVID-19 y exhortaron a mantener activos los protocolos sanitarios, evitar acudir a reuniones colectivas y aplicar la sana distancia, dijo el voceo de la Sección 147 del Sindicato Nacional Democrático Minero.

Carlos Garza Bernal, señaló que es una realidad que el virus sigue activo, por ello el IMSS insiste en aplicar la auto protección es la manera de reducir posibilidades de contagios entre la población, y seguir bajando las estadísticas de afectados y mantener bajo control la pandemia sanitaria.

"En mi caso conozco un amigo que actualmente está contagiado, a pesar de que ya se aplicó la primera dosis, se confió y ahora permanece aislado, así como ese hay más afectados, afortunadamente en el caso de AHMSA no hay reportes de trabajadores afectados, ni sospechosos" apuntó.

Dijo que la alerta sanitaria por parte del IMSS debe tomarse con seriedad, no es cualquier cosa que la institución haga la recomendación del auto cuidado, siempre que envía mensajes es a manera de seguir con los protocolos, pero sobre todo evitar que Coahuila cambie de semáforo sanitario.

Por el rumbo del Sindicato de Macheteros hay noticias, Octaviano González Cruz, dice que siguen apareciendo casos de ex trabajadores de industria y comercio afectados en su columna, eso porque eran obligados a maniobras de carga y descarga sin el equipo especial para su protección.

Señala que elabora expediente para entregar al IMSS, van en busca de valoración por parte de medicina del trabajo y se les autorice pensión como riesgo de trabajo, sus problemas son por la actividad que ejecutaban a pesar de que tenían otra categoría, por ello va en busca de justicia.

"Crece el número de afectados, son trabajadores que apenas presentaron los primeros problemas en su columna y de inmediato los dieron de baja, los patrones no quieren problemas con el IMSS y los desocuparon, nos vamos a encargar de apoyarlos ante el IMSS" advirtió el dirigente sindical.

Nos leemos mañana...