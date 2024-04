Acreedores de AHMSA se siguen organizando

Todo indica que a la lucha de trabajadores ahora se va a sumar el Frente de Empresarios que siguen negados en aceptar el convenio presentado por Altos Hornos de México y Minosa en donde se consigna desaparecer el 64 por ciento del monto total de la deuda que arrastra la empresa.

Ayer en el auditorio de la Cámara Nacional de Comercio, se tomó el acuerdo de no aceptar esa propuesta y aunque digan que es para estar en condiciones de reactivar operaciones la realidad es que no a pesar de la amenaza que de no aceptar se declara la quiebra, los empresarios están dispuestos a todo.

Incluso abogados que los representan empezaron a analizar el rumbo a seguir y todo apunta que será mediante amparo como conseguirán echar atrás esa propuesta que les afecta tanto en sus finanzas como en sus propiedades porque tendrán que rematar bienes para cubrir pagos de sus proveedores.

También censuran la posición del conciliador quien en vez de negociar, se encargó de entregar la propuesta y al igual que el juez federal ni siquiera se preocuparon por decirle al representante de AHMSA y Minosa que no es legal, simplemente se encogieron de hombros y dijeron es lo que hay.

Incluso ayer circuló información en el sentido de que pese a lo ventajoso de la propuesta, la empresa avanza apoyados en sus acreedores privilegiados que son mayoría en cuanto al monto de la deuda, es decir a quienes ya se les empezó a pagar parte de la deuda entre otros bancos y financieras.

Es de recordar que en el caos de Minosa, los acreedores mayoritarios son empresas subsidiarias de AHMSA, es decir hermanos mayores, entonces sin problema ellos dijeron vamos de acuerdo, por esa razón se busca por la vía legal ampararse porque no van de acuerdo con esa negociación.

Lo cierto que es vuelve a insistir ni el conciliador ni el juez federal asumen su responsabilidad simplemente presentan el documento pero ni aclaran si la propuesta es legal o no, en cierta forma como que desconocen como actuar, para eso es el conciliador para negociar.

Pero en este caso ni siquiera platican sobre las desventajas de desaparecer el 94 por ciento de la deuda y pagaría solo el seis por ciento, el uno por ciento al instante y el resto a 17 años, no hay duda que los acreedores tendrán que transitar por el sendero legal porque no están dispuestos a perder un solo cinco.

En otro tema, como se encuentra la situación económica de miles de familias, hay negocios que aprovechan la necesidad para lucrar con préstamos, pero obligan al cliente a firmar un pagare en blanco, lo que se convierte en error, que les puede costar hasta un millón de pesos por deuda.

Miguel Angel Reyna Adam, abogado dice que tiene varios casos de ese tipo un completo abuso, en platicas con sus clientes dicen que les prestaron de cinco a diez mil pesos y ahora les están cobrando entre 750 a un millón de pesos de lo contrario proceden a embargar bienes al deudor.

Señala que la cifra de este tipo de casos es alarmante todos los días se presentan casos de ese tipo por ello exhortó a quienes se encuentren a punto de caer en manos de prestamistas y financieras que no lo hagan, que aunque de momento arreglen el problema con el paso de los meses se convierte en problema.

"Es usura, lamentablemente negocios y personas que se dedican al agio aprovechan la necesidad de la gente para hacer de las suyas, por eso el llamado es a no caer en manos de prestamistas son personas sin corazón ni moral no le interesa el sufrimiento que hacen a la gente" apuntó.

Nos leemos mañana..